OM vervolgt ex-politiemedewerker die lekte naar GeenStijl

Het Openbaar Ministerie vervolgt de voormalige politiemedewerker die informatie lekte naar weblog GeenStijl over een veelbesproken auto-ongeluk bij Amsterdam Centraal. De man speelde de identiteit van de veroorzaker van het ongeval door aan de website.

Het OM in de hoofdstad licht dinsdagavond toe dat hij wordt vervolgd voor het schenden van zijn beroepsgeheim. De man speelde informatie vanuit de politiecomputer door naar GeenStijl. Het is nog niet bekend wanneer hij voor de politierechter, die minder ernstige strafzaken behandelt, moet verschijnen. Deze rechter kan celstraffen van maximaal een jaar opleggen. De politiemedewerker werd afgelopen zomer ontslagen.

Bij het ongeluk op Amsterdam Centraal in de zomer van 2017 vielen zeven gewonden. Kort na de aanrijding verklaarde de politie dat de man diabetes had en daardoor onwel was geworden. Op internet ontstond speculatie of er sprake was van een terroristische aanslag, die in de doofpot gestopt zou worden door de autoriteiten. Na onderzoek concludeerde het OM dat het een ongeluk was. De bestuurder werd niet vervolgd.

