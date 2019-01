NRC Filmwedstrijd: wat is uw favoriete film van 2018?

Wat vindt u de beste film van 2018? Vandaag gaat de digitale stembus open: op onze website kunt u de beste film van het afgelopen jaar kiezen. Over twee weken maken we de uitslag bekend. Onder deelnemers verloten we twee jaarpassen van Cineville, die gratis toegang bieden tot kwaliteitsfilms, klassiekers, voorpremières, festivals en speciale programma’s in talloze filmtheaters.

Het wordt deze keer een lastige keus, want 2018 was een ijzersterk filmjaar. Dat bleek in december al uit de de keuze van NRC’s filmrecensenten. Zij prefereerden elk een andere film, van Phantom Thread tot You Were Never Really Here en van The Florida Project tot First Man. Die diversiteit zie je ook terug in het Amerikaanse prijzenseizoen, dat nu in volle gang is: gisteren werden de Oscarkandidaten bekend.

Bij de Oscars zijn Roma en The Favourite, die hier pas in 2019 in de bioscoop debuteerde, favoriet, maar lijkt A Star is Born bepaald niet kansloos. Bij de Golden Globes was de Freddie Mercury-biopic Bohemian Rhapsody de verrassende winnaar, in Nederland de bestbezochte film van 2018. En bij de European Film Awards – de Europese Oscars – zegevierde het Poolse liefdesdrama Cold War.

Nu bent u aan de beurt. Vorig jaar, met ruim drieduizend uitgebrachte stemmen, bleek u een eigen koers te varen: Manchester by the Sea werd tot beste film gekozen, nipt voor Moonlight, de Oscarwinnaar van 2017. Op de gedeelde derde plaats eindigden toen Brimstone en Dunkirk.

Vijftig films

Uit het aanbod van 2018 hebben we ditmaal vijftig films geselecteerd. U kunt erop stemmen via onze website: nrc.nl/filmwedstrijd. Om het geheugen op te frissen vindt u daar ook filmtrailers en recensies.

Bij de selectie gingen we uit van kwaliteitsfilms die goed werden beoordeeld. Maar we hebben daar wel enkele uitzonderingen op gemaakt: sommige titels bekoren kijkers nu eenmaal meer dan recensenten. Films met minder dan duizend bezoekers sloten we uit: de kans dat voldoende lezers hem zagen, is dan klein. Soms ging dat met bloedend hart: zo komt Lucrecia Martels subtiele koloniale drama Zama niet in deze lijst voor. Mocht u pijnlijk getroffen zijn door films die op deze lijst ontbreken, dan kunt u per e-mail alsnog een goed woordje voor ze doen. Stuur die mail dan naar: film@nrc.nl. Daar kunt u desgewenst ook uw keus voor beste film van 2018 motiveren. Wellicht komen we er over twee weken dan op terug, wanneer we de uitslag bekendmaken.

Films die niet in de Nederlandse bioscoop te zien waren, vielen af: denk daarbij ook aan sf-film Annihilation of western The Ballad of Buster Scruggs van de gebroeders Coen. Gezien het hoge aantal Nederlandse Netflix-abonnees zijn dat films die hoog op de lijst hadden kunnen eindigen, maar we moeten ergens een streep trekken. Gelukkig kwam Netflix in de loop van 2018 schoorvoetend terug op zijn beleid om films niet in de bioscoop te vertonen: om die reden kunt u nu wel stemmen Alfonso Cuaróns Roma.