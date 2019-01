Noord-Ierse politie laat vier verdachten van ontploffing autobom vrij

De Noord-Ierse politie heeft maandag vier mannen vrijgelaten die vastzaten op verdenking van betrokkenheid bij de ontploffing van een autobom bij de rechtbank in de stad Londonderry, afgelopen zaterdag. De mannen (42, 34 en twee van 21 jaar oud) zijn niet langer verdacht. Een vijfde man, van 50, zit wel nog vast. Bij de explosie raakte niemand gewond.

Eerder meldde de politie dat de mannen waren opgepakt op basis van antiterreurwetgeving. De man van 50 werd ook in verband gebracht met een gewapende overval, vorige week. Waarvoor hij op dit moment nog wordt vastgehouden, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Het onderzoek naar de ontploffing in Londonderry (door veel inwoners Derry genoemd) richt zich vooral op de New IRA, een afsplitsing van de verboden gewelddadige afscheidingsbeweging IRA. Die organisatie ontstond in 2012 uit een fusie tussen een aantal republikeinse groeperingen. De organisatie is voor een verenigd Ierland en tegen het Goede Vrijdagakkoord dat een einde maakte aan The Troubles, het gewapende conflict in Noord-Ierland.

Meldingen

Maandag kwamen bij de politie opnieuw drie meldingen binnen van kapingen van voertuigen en andere verdachte activiteiten in de stad. Een verdacht busje dat gekaapt zou zijn door gemaskerde mannen die later een object in de achterbak gegooid zouden hebben, werd gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Maandagavond bleken alle drie de meldingen vals of loos alarm geweest te zijn. De politie waarschuwde voor “nepnieuws” dat rondging op Facebook:

“Ik verwacht zowat te lezen dat de zombie-apocalyps is begonnen en ze de Sherriff’s Mount bedwongen hebben. We houden u op de hoogte van de echte ontwikkelingen.”

Zaterdag kwam al vóór de explosie bij de politie informatie binnen dat er een mogelijk explosief was achtergelaten bij de rechtbank. Omdat er vervolgens ook een verdacht voertuig werd gevonden, werden onder meer een hotel, een vrijmetselaarsloge en kinderen die aanwezig waren bij een bijeenkomst van de kerk geëvacueerd. “Minuten” na de ontruiming ging de bom af, aldus de politie die sprak van een “ongelofelijk roekeloze” aanval.