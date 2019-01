Nieuwe arrestatie om schietincident Helmond

De politie heeft dinsdagmiddag in Helmond een 21-jarige man gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij in de Brabantse stad waarbij een dag eerder twee onschuldige meisjes gewond raakten. De 23-jarige man die kort na het incident werd aangehouden, is vrijgelaten. Hij geldt inmiddels als getuige.

Dat maakte de politie dinsdagavond bekend. Wat de rol van de nieuwe verdachte bij de schietpartij was, wordt nu onderzocht. Hij zit vast en de politie verhoort hem. Een arrestatieteam viel dinsdagmiddag zijn woning binnen.

Grijze Golf

Bij het incident in de Helmondse binnenstad maandag werd de achterruit van een grijze Volkswagen Golf beschoten, waarna de inzittenden wegvluchten. Een andere auto reed vervolgens op hoge snelheid weg en werd een paar honderd meter verderop teruggevonden. Ook de inzittenden daarvan zijn spoorloos verdwenen. De politie vermoedt dat het om een ruzie gaat in het Helmondse drugsmilieu.

Een meisje van twee dat achterop bij haar moeder op de fiets zat, werd door een kogel in haar been geraakt. Zij is geopereerd. Volgens de politie is nog onduidelijk wat de lichamelijke gevolgen voor haar zijn. Een meisje van vijftien werd in haar arm geraakt. Zij is inmiddels weer thuis en maakt het naar omstandigheden goed.

De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Burgemeester Elly Blanksma (CDA) zegt “geschokt” te zijn door het geweld.