‘Nederlandse journalist pleegde jarenlang plagiaat’

De Nederlandse freelance journalist Peter Blasic heeft jarenlang plagiaat kunnen plegen bij verschillende Nederlandse en Belgische media. Dat bevestigen de hoofdredacteuren van de Nederlandse weekbladen Elsevier, HP/De Tijd en Nieuwe Revu aan NRC na berichtgeving De Groene Amsterdammer. Ook zou hij bij de Belgische nieuwssite Apache plagiaat hebben gepleegd.

Daarnaast zou Blasic, die in de bladen ook wel de naam Peter Mertens gebruikte, veelal ontraceerbare bronnen gebruiken in zijn verhalen. Jonathan Ursem, hoofdredacteur van De Nieuwe Revu laat dinsdagavond via Twitter weten 27 artikelen van Peter Blasic in te trekken vanwege zijn brongebruik. “In veel artikelen worden bronnen opgevoerd die niet te traceren zijn. We zijn daar als redactie te vrijblijvend mee om gegaan”, laat Ursem weten op Twitter.

Ook de hoofdredacteuren van OneWorld, Vice, Elsevier en het Belgische Knack zeggen allemaal tegen De Groene Amsterdammer dat ze niet kunnen instaan voor zijn brongebruik. Wat er met de artikelen gebeurt die hij voor andere Belgische en Nederlandse media schreef, is nog onduidelijk.

Blasic, die volgens De Groene Amsterdammer werkt als ambtenaar voor de gemeente Roermond, ontkent in een reactie aan het opinieweekblad plagiaat te hebben gepleegd bij HP/De Tijd en Elsevier. Ook zegt hij dat hij zijn bronnen wel degelijk sprak, maar overlegde deze niet aan de redactie van De Groene Amsterdammer.

‘Rode vlaggen’

In een reactie aan NRC laat de hoofdredacteur van HP/De Tijd, Tom Kellerhuis, weten dat ze in 2017 alle 300 artikelen die Blasic schreef, hebben verwijderd. “Het waren allemaal korte stukjes voor de website die voornamelijk over Oost-Europese zaken en EU-wetgeving gingen”, zegt Kellerhuis. Het plagiaat werd duidelijk nadat Blasic stukken tekst had overgenomen uit Engelse journalistieke artikelen.

Datzelfde gebeurde bij Elsevier in 2018 laat hoofdredacteur Arendo Joustra weten. Zij hebben “iets van twintig kleine korte stukjes” van Blasic gepubliceerd, waarvan twee aantoonbaar waren overgeschreven. Joustra stelt vraagtekens bij de manier waarop media omgaan met plagiërende journalisten: “Deze journalisten worden overal weggestuurd, maar media weten het niet van elkaar.” Daar moet een oplossing voor bedacht worden, vindt Joustra. Al is dat nog niet zo makkelijk. “Een zwarte lijst opstellen mag niet van de privacywaakhond, maar we moeten toch een soort systeem van collegiale openheid bedenken.”

Frits van Exter, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, vindt het een zorgelijke zaak. In De Groene Amsterdammer vergelijkt hij Blasic met twee andere bekende plagiërende journalisten, Perdiep Ramesar van Trouw en Claas Relotius van het Duitse Der Spiegel. Net als zij schreef Blasic over gesloten werelden waarin het voor veel verslaggevers moeilijk is om binnen te dringen. “Hoe spectaculairder de informatie en hoe anoniemer de bron, hoe meer rode vlaggen er zouden moeten verschijnen”, zegt Van Exter.