Nederlanderschap van Syriëganger Marouane B. ingetrokken

Staatssecretaris Harbers heeft dinsdag het Nederlanderschap van jihadganger Marouane B. (24) uit Arnhem ingetrokken, meldt de Staatscourant dinsdag. B. werd in april vorig jaar bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie.

In november 2013 reisde B. naar Syrië waar hij zich aansloot bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Eerder werd gedacht dat hij was omgekomen, vorig jaar ontving zijn advocaat plotseling weer een teken van leven. Op 2 december 2017 bracht B. een overlijdensbericht naar buiten, vermoedelijk zodat hij makkelijker naar Turkije kon vluchten. Volgens zijn advocaat wilde hij terug naar Nederland komen. Als hij naar Nederland komt, wordt hij direct opgepakt. Of hij nu nog leeft, en zo ja, waar hij zich dan bevindt, is niet bekend.

Vanuit Syrië bleek B. ook een Arnhemse vriend de opdracht te hebben gegeven om overvallen te plegen om zo de jihad te financieren.

In principe kan B. nog schriftelijk in beroep gaan tegen de uitspraak. Zijn advocaat wilde dinsdag niet reageren.

Sinds 2017 kan de minister van Justitie en Veiligheid, zonder tussenkomst van een rechter, de Nederlandse nationaliteit afnemen van jihadgangers. De minister heeft inmiddels acht keer het Nederlanderschap afgepakt en in nog eens vijf gevallen zijn voornemen daartoe kenbaar gemaakt.