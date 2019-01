Nederland intensiveert bemoeienis met Curaçao

Nederland gaat zich intensiever bemoeien met het bestuur op Curaçao en het land helpen zijn slechte financiële situatie op orde te brengen. Dat blijkt uit een zogenoemd ‘samenwerkingsconvenant’ dat premier Mark Rutte en de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath maandag op Curaçao hebben getekend.

Curaçao kampt al jaren met financiële problemen door een tegenvallende economische groei en een inefficiënt overheidsapparaat. Het College financieel toezicht (Cft), dat het begrotingsbeleid van de eilanden monitort, schreef in augustus vorig jaar „ernstige zorgen” te hebben over de financieel-economische situatie waarin Curaçao zich bevindt en riep het Curaçaose kabinet maatregelen te nemen om de overheidsfinanciën te verbeteren. Als dat niet zou gebeuren, zou Nederland via de Rijksministerraad met een ‘aanwijzing’ moeten ingrijpen, aldus het Cft.

Curaçao is sinds 2010 een autonoom land binnen het Koninkrijk dat zelf verantwoordelijk is voor het financieel-economisch beleid. Een aanwijzing door Nederland is een forse ingreep die alleen eerder werd gedaan in 2012, toen het land in grote financiële problemen kwam.

Om een nieuwe aanwijzing te voorkomen zocht het kabinet-Rhuggenaath, aangetreden in mei 2017, de samenwerking met Nederland. De afgelopen maanden is gewerkt aan een plan van aanpak op basis waarvan de regering in Den Haag Curaçao nu gaat ondersteunen. Zo stuurt Nederland een „ervaren transitiebegeleider” naar het eiland die de regering gaat helpen prioriteiten te stellen bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Ook wordt het ambtenarenapparaat doorgelicht.

Curaçao lijdt onder crisis Venezuela

Eén van de oorzaken waardoor de economische groei op Curaçao achterblijft is de politieke instabiliteit in Venezuela, traditioneel een belangrijke handelspartner. Zo is er nog geen nieuwe exploitant gevonden voor de Isla-raffinaderij midden op Curaçao. Dit is de belangrijkste werkgever op het eiland, die goed is voor 10 tot 15 procent van de lokale economie. De Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA onderhoudt de raffinaderij al jaren niet, wat voor Curaçao reden was de samenwerking te beëindigen. Het land heeft ook te maken met duizenden illegale vluchtelingen uit Venezuela.

Om de economie aan te jagen en Curaçao minder afhankelijk van import te maken reisde dit weekend een handelsdelegatie van veertig bedrijven met premier Rutte mee naar Curaçao, om over investeringen op het eiland te praten.

Curaçao is niet het eerste eiland dat recentelijk te maken kreeg met meer bemoeienis vanuit Nederland. Aan Bonaire, een bijzondere gemeente binnen het Koninkrijk, legde staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) in november een streng bestuursakkoord op dat de bestuurlijke chaos daar moet beteugelen. Op Sint Eustatius ging het ingrijpen begin vorig jaar een stap verder en werd een regeringscommissaris aangesteld. De regering van Sint Maarten staat officieel niet onder curatele, maar krijgt alleen geld voor de wederopbouw van het land als projecten aan strikte voorwaarden van de Wereldbank voldoen.