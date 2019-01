Toename winkelovervallen na jarenlange daling

Het aantal winkelovervallen is de laatste maanden van 2018 fors gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Van oktober tot en met december werden 96 winkels overvallen. Tijdens dezelfde periode in 2017 waren dat er 64, een stijging van 50 procent. Dat bevestigt branchevereniging Detailhandel Nederland dinsdag naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. De afgelopen jaren daalde het aantal winkelovervallen juist vrijwel onafgebroken.

Bert van der Steeg, adjunct-directeur van Detailhandel Nederland, vermoedt dat de aandacht voor overvallen bij zowel winkeliers als de politie minder is geworden. Landelijk overvalcoördinator van de politie Jos van der Stap bevestigt dat tegenover De Telegraaf. Volgens hem verschuift de aandacht van de politie de laatste tijd soms meer naar terrorisme.

De laatste tien jaar is het aantal winkelovervallen aanzienlijk afgenomen. In 2011 waren het er nog 712, zes jaar later was dit afgenomen tot 262.

In 2009 heeft de detailhandel een nieuwe aanpak ontwikkeld tegen het aantal overvallen in Nederland. De politie riep tegelijkertijd de taskforce Overvallen in het leven. Maar het afgelopen jaar nam het aantal overvallen dus weer licht toe. “Nu moeten we ons afvragen wat we nog meer kunnen doen, want het succes leidt tot minder scherpte”, aldus Van der Steeg tegen NRC.

Afgelopen zaterdagavond raakte de bedrijfsleider van een Coop-supermarkt in Ridderkerk nog zwaargewond bij een gewapende overval. Een man liep daar zwaaiend met een mes de supermarkt in naar de servicebalie. Nadat personeel en bezoekers ingrepen, ontstond een worsteling waarbij de overvaller de bedrijfsleider in zijn borst stak. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij kunstmatig in coma wordt gehouden. De overvaller is nog steeds spoorloos.