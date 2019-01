Minder delicten door ex-tbs’ers die opnieuw in de fout gaan

Recidiverende tbs’ers plegen gemiddeld minder delicten dan een paar jaar geleden. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). Het aantal delicten van een recidivist die tbs met voorwaarden opgelegd heeft gekregen, is gedaald van 2,3 naar 1,7. Voor recidivisten die tbs met dwangverpleging hebben afgerond, bleef het aantal nagenoeg gelijk.

Circa een op de vijf tbs’ers recidiveert twee jaar na de behandeling (18,8 procent van de ex-tbs’ers met dwangverpleging, 23,4 procent van de ex-tbs’ers met voorwaarden). Het percentage recidivisten is al jaren constant.

Beleidsmakers willen strengere regels voor tbs’ers, maar dat werkt niet, zeggen advocaten. Het vergroot juist het risico op recidive.

Veiligheidshuis

Het is niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is van de daling. Een van de onderzoekers zegt in Trouw dat verscherpt toezicht van gemeenten hier mogelijk een positieve werking op heeft. Zo wordt de burgemeester sinds 2010 op de hoogte gesteld als er een ex-tbs’er in de gemeente komt wonen. Ook hebben gemeenten zogenoemde veiligheidshuizen waar de politie, reclassering en zorgverleners potentieel gevaarlijke wijkbewoners in de gaten houden. Deze verklaring is echter niet wetenschappelijk getoetst omdat er geen controlegroep bestaat. Alle tbs’ers die terug de maatschappij in keren, worden begeleid.

Tbs kent, zo schrijven de onderzoekers, “verhoudingsgewijs een laag percentage recidivisten”. Vier procent van de recidivisten met dwangverpleging pleegde een zeer ernstig misdrijf. Bij recidivisten die tbs met voorwaarden hebben gehad, was dat percentage 5,4 procent. Een zeer ernstig delict is een misdrijf waarop een straf van minimaal acht jaar staat, zoals verkrachting of moord.

Bij tbs met voorwaarden moet een dader zich aan een aantal voorwaarden houden. Hij moet bijvoorbeeld verplicht psychisch behandeld worden of mag een periode geen drank en drugs gebruiken. Bij tbs met dwangverpleging wordt een dader in een gesloten kliniek behandeld.