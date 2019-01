Mastercard krijgt Europese boete van 571 miljoen voor oneerlijke pintarieven

Mastercard moet een boete betalen van 571 miljoen euro voor overtreding van de Europese mededingingswetgeving. Volgens de Europese Commissie heeft het creditcardbedrijf winkeliers de mogelijkheid onthouden om gebruik te maken van gunstigere voorwaarden in andere landen.

Winkeliers die debet- en creditcardbetalingen accepteren, moeten daarvoor via hun bank een vergoeding betalen aan Mastercard. Volgens de regels van dat bedrijf moesten ze daarvoor de tarieven betalen die golden voor het land waar de winkelier gevestigd is, ook als de tarieven in het buitenland lager zouden zijn.

Het beleid van Mastercard (dat ook gold voor het veelgebruikte Maestro) was in strijd met de Europese regelgeving, zegt eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging dinsdag in een verklaring:

“Door te verhinderen dat verkopers bij banken in andere [EU-]lidstaten met mogelijk betere voorwaarden terechtkunnen, hebben de regels van Mastercard kunstmatig de kosten van betalingen met de pas verhoogd en daarmee consumenten en winkeliers in de EU geschaad.”

Regels

De Europese Commissie opende het onderzoek in 2013 en richtte zich op een periode tot december 2015, toen nieuwe regelgeving van kracht werd. Mastercard heeft een korting van 10 procent gekregen op de boete omdat het bedrijf heeft meegewerkt met het onderzoek.

Met de nieuwe regels werd onder meer een plafond ingesteld voor de kosten die aan verkopers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorberekend. De tarieven zijn daardoor aanzienlijk gedaald. Nader onderzoek moet uitwijzen of Mastercard zich wel aan de regels hield voor betalingen binnen Europa die worden verricht met pasjes van buiten de EER.