Man die gevangene hielp ontsnappen in vuilniszak zelf ingerekend

De 26-jarige verdachte die eind december een medegedetineerde hielp ontsnappen uit de Rotterdamse gevangenis De Schie, is maandag zelf ingerekend. De man die hij hielp ontsnappen is nog steeds op vrije voeten, meldt de politie dinsdag op Twitter.

De 26-jarige gedetineerde, die veroordeeld werd voor diefstal, ontsnapte op 28 december vanuit de penitentiaire inrichting in Rotterdam. De dief, die eigenlijk nog tot eind 2019 vast had moeten zitten, werd vermoedelijk in een blauwe vuilniszak naar buiten gesmokkeld door de andere verdachte, toen hij vrijgelaten werd.

Hij werd afgelopen maandag in Rotterdam ingerekend. Op het helpen ontsnappen van een gevangene staat een celstraf van maximaal vier jaar.