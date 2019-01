‘KvK en minister De Jonge grootste privacyschenders van 2018’

De Kamer van Koophandel en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) hebben dinsdagavond de jaarlijkse Big Brother Awards gewonnen. Zij zijn volgens digitaleburgerrechtenorganisatie Bits of Freedom de grootste privacyschenders van het afgelopen jaar.

De KvK ontving de publieksprijs voor het doorverkopen van persoonsgegevens van ondernemers aan bedrijven. Hierdoor worden veel zzp’ers lastiggevallen met telefoontjes van bedrijven of organisaties die hen wat willen verkopen. “Zzp’ers zijn echt heel erg boos op de Kamer van Koophandel. We leven in een samenleving waar steeds meer mensen zzp’er zijn, en die hebben allemaal last van de directe en vervelende manier waarop die bedrijven te werk gaan”, schreef Bits of Freedom volgens persbureau ANP in een verklaring.

Afwezige minister

Een vertegenwoordiger van de KvK was bij de uitreiking aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Volgens ANP zei hij dat de KvK samen met de overheid naar een oplossing wil zoeken om zelfstandige ondernemers beter te beschermen tegen zulke telefoontjes. Hij benadrukte dat in de wet staat dat contactgegevens van bedrijven openbaar moeten zijn. Zo kan iedereen nagaan met wie hij of zij zaken doet.

Minister De Jonge ontving de juryprijs voor de manier waarop hij de zorgfraude wil aanpakken. Hij heeft een wetsvoorstel ingediend dat regelt dat instanties medische gegevens kunnen uitwisselen. Volgens Bits of Freedom wordt daarmee het beroepsgeheim van artsen geschonden.

In 2018 ging de Big Brother Award naar het kabinet-Rutte III voor het doorvoeren van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), door tegenstanders ook wel de sleepwet genoemd.