Japanse winkels verbannen vieze boekjes in aanloop naar Spelen

In de 7-Elevenwinkel in Tokio’s beroemde Shinjuku-wijk liggen dinsdag negen ‘tijdschriften voor volwassenen’. Pornobladen, dichtgeplakt met een plakbandje zodat de inhoud niet direct zichtbaar is. Nu nog wel.

In aanloop naar het wereldkampioenschap rugby en de Olympische Spelen, volgend jaar, halen drie van Japans grootste winkelketens de pornografische tijdschriften uit de schappen. De 7-Eleven stopt eind augustus met het verkopen van de boekjes, FamilyMart en Lawson Inc. volgen dit besluit. In een persverklaring zegt 7-Eleven rekening te houden met de grote stroom toeristen die op de evenementen gaan afkomen.

Maar volgens de keten wordt de verandering vooral ingezet omdat “de demografische samenstelling van het winkelpubliek is veranderd”:

“In het verleden werd de winkel voornamelijk gebruikt door mannelijke klanten om drank en fastfood te kopen, en ons productassortiment werd op die manier samengesteld. Maar de rol en het gebruik van 7-Eleven-winkels is de afgelopen jaren veranderd.”

De keten wil een “goede winkelbeleving” creëren en daar passen de pornobladen kennelijk niet bij. Ook Lawson ziet nu, in tegenstelling tot eerdere jaren, meer ouderen, vrouwen en kinderen in de winkels. Tegenvallende verkoopcijfers maken dat de ketens er nu voor kiezen de bladen uit de schappen te halen. In Japan is het uit de schappen halen van de blootblaadjes dinsdag groot nieuws.

Blootstellen

Het verwijderen van de bladen past in de grotere trend van de al jaren lang afnemende populariteit van tijdschriften in Japan. Sinds 1995 duiken de verkoopcijfers van Japanse tijdschriften naar beneden. Vooral de afgelopen jaren zijn veel bladen failliet gegaan of ermee gestopt, van modebladen tot serieus nieuws. Er liggen daarom tegenwoordig veel minder tijdschriften bij de buurtwinkels dan in het verleden.

Het land telt zo’n 20.000 7-Elevenwinkels, 14.000 Lawsons en 10.000 FamilyMarts, de winkels zijn 24 uur per dag geopend. Vorig jaar stopte Ministop Co al met de verkoop. De verwachting is, zo schrijven Japanse media, dat andere ketens zullen volgen.