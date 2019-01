Italië beschuldigt Frankrijk van veroorzaken emigratie uit Afrika

“Als mensen Afrika nu verlaten, is dat omdat sommige Europese landen, en dan met name Frankrijk, nooit gestopt zijn met het koloniseren van Afrika.” Met die woorden heeft de Italiaanse vicepremier en minister voor Werkgelegenheid en Economische Ontwikkeling Luigi Di Maio de banden tussen Frankrijk en Italië dit weekend op scherp gezet. De Italiaanse ambassadeur in Frankrijk Teresa Castaldo werd maandag zelfs ontboden, maar Di Maio weigert vooralsnog in te binden.

“Ik wil niet langer hypocriet alleen spreken over de gevolgen van immigratie en het is tijd om het te hebben over de oorzaken”, zei Di Maio dit weekend. “Als Frankrijk zijn Afrikaanse koloniën niet had gehad, want zo moeten we ze noemen, zou het de vijftiende economie van de wereld zijn. In plaats daarvan is het een van de grootste, vooral door wat het in Afrika doet.” Ook haalde hij de CFA-frank aan, een munteenheid waarmee in veertien Afrikaanse landen betaald wordt. Door de invloed van onder meer Frankrijk op die munt, zouden die landen in hun economische ontwikkeling beteugeld worden. Eigenlijk zou de EU sancties moeten instellen tegen Frankrijk, aldus Di Maio.

‘Niets te leren’

Italiaanse uitspraken over immigratie en het Franse Afrika-beleid hebben al vaker tot aanvaringen geleid tussen de twee landen. In juni bekritiseerde de Franse president Emmanuel Macron Italië van “cynisme en onverantwoordelijk gedrag” omdat het land het schip Aquarius met 629 mensen aan boord had weggestuurd. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini reageerde gebeten en zei dat Italië “van niemand iets te leren [heeft] over vrijgevigheid, vrijwilligheid, gastvrijheid en solidariteit”. Hij wees er bovendien op dat Frankrijk minder migranten had opgenomen dan het had toegezegd.

Niet alleen migratie blijkt een gevoelig thema, in oktober uitte Rome scherpe kritiek op de opstelling van een aantal Europese landen ten aanzien van financiën. De Europese Commissie maakte bezwaar tegen de begroting die de Italiaanse regering had ingediend omdat die in strijd was met Europese afspraken. Volgens de Italianen hebben de Fransen (net als de Duitsers) Italië jarenlang beschouwd “als een kip om te plukken”.