In de IT hebben ze pas écht rare functietitels

Als het om gekke functietitels gaat, zijn we inmiddels wel wat gewend. Ik signaleerde eerder in deze rubriek al ‘technische klantgelukkers’, ‘sourcing ninja’s’ en ‘vibe managers’, maar ook deze week kwam er alweer een ‘clusterhoofd’ voorbij (je zal er maar één hebben), een ‘erection manager’ (echt, dat zijn mensen die grote technische installaties overeind moeten krijgen), een ‘zelfverbinder’ (een soort Hans Klok misschien?) en werd er door de gemeente Raalte (!) een ‘grote verleider’ gezocht op de afdeling communicatie.

Maar het kan altijd gekker. Zoals vorige maand toen iemand me twitterde dat een vriend van hem bevorderd was tot ‘change enablement lead journey to cloud-program’.

Op Twitter moesten ze daar erg om lachen. Een reis naar de wolken? Was het soms een stervensbegeleider? Maar ik werd steeds nieuwsgieriger en belde hem op. Hij bleek Jeroen Wijnen te heten, is 50 jaar, werkt bij mediabedrijf Sanoma en hij wilde me best uitleggen wat hij de hele dag doet op z’n werk.

Ik verslikte me in mijn koffie door jouw functietitel.

„Dat snap ik. Maar ik werk binnen de IT en daar geldt een beetje: verzin een Engels woord, zet er ‘manager’ achter en je hebt weer een nieuwe functietitel.”

Hoe stel je je voor op een feestje?

„Haha, nou, gewoon als Jeroen. Maar als iemand vraagt wat ik doe, zeg ik meestal dat ik er bij Sanoma voor zorg dat mensen zo min mogelijk merken van alle updates aan de systemen en applicaties waarmee ze werken.”

Software-updates?

„Alle updates aan de systemen waarmee we onze bladen, radio en tv maken, maar ook als we van Windows 7 naar Windows 10 gaan, of van Office 2010 naar Office 365. Dat zijn vaak enorme operaties, er werken hier meer dan 4.400 man én rond de 2.000 freelancers.”

Wat doe je dan concreet op kantoor?

„Ik ben een vliegende keep die rondreist tussen onze kantoren in Nederland, Finland en België en mijn team informeert mensen welke systemen er wanneer aangepast worden, hoe ze werken, hoe ze er vragen over kunnen stellen en we meten wat er goed en fout gaat.”

Wie heeft jouw functietitel bedacht?

„Dat weet ik niet precies. Bij Sanoma worden de projecten geleid door een ‘lead’.”

Een lead is een chef.

„Ja. En ik ben de lead van het ‘journey to cloud-program’. ‘Change enablement’ benadrukt dat ik ervoor zorg dat alle veranderingen mogelijk worden.”

Mensen op Twitter dachten dat je een piloot was. Of een priester, door die cloud.

„Haha, ik bén ook een soort priester, ik moet vaak het geloof in nieuwe systemen uitleggen.”

Wat is die journey to cloud? Een reis?

„Ja, daarmee bedoelen we de reis van de oude situatie naar de nieuwe situatie.”

Wie gaat er op reis?

„Iedereen en alles. De organisatie. De techniek, de processen, de mensen.”

Naar de cloud.

„Ja. Dat weet je wel, toch? De cloud is een niet-tastbare locatie waar alle data staan en onderhouden worden, zodat iedereen er tegelijkertijd bij kan. De journey is het overzetten van de data uit onze centra naar de cloud.”

Kom je ook weer terug van die reis?

„Eigenlijk ga je als werknemer voortdurend vanaf je werkplek via het internet naar de cloud en weer terug. Bij Sanoma maakt iedereen dus eigenlijk duizenden reisjes per dag. We zijn een soort reisbureau!”

Haha! Dat klinkt heel dynamisch, terwijl iedereen de hele dag op kantoor zit.

„Ja, dit soort termen zijn natuurlijk ook bedacht om het zo mooi mogelijk te verkopen.”

Jouw cv staat ook vol met dat soort termen. Je bent onder meer ‘transformation director’ geweest en ‘project manager SAS en TM1 van het BI landschap van de NS’.

„Haha, ja, mooi hè?”

Kom op zeg, mag het een tandje minder?

„Ik snap dat je dat zegt, maar elke sector heeft zijn eigen jargon. In de IT is het meestal nog erger, omdat het een relatief jong vakgebied is waarin nog veel wordt vernieuwd. Er woeden nog veel hypes. Maar het heeft ook met prestige te maken, hoor. Als je een gekke functienaam hebt, hoor je erbij.”

Wat vind je zelf een gekke titel?

„Ik hoorde laatst ‘availability proces manager’. Dan denk ík zelfs: wat zou die persoon de hele dag doen?”

Jeuktweets van de week

@Japked Vanmiddag gehoord van een "kernteam met een warme schil" Nou u weer! — Exprez (@Exprez59) January 15, 2019