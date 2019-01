Hij is gezegend en belast met de naam Schumacher

Het was het eerste raceweekend dat Frits van Amersfoort hem als teambaas onder zijn hoede had. April 2015, de ADAC Formule 4, het circuit van Oschersleben, vlak bij Magdeburg. De dagen ervoor was hij platgebeld. Vooral uit Duitsland. Boulevardpers. Bild, Express. Massa’s mensen voor en achter de tent van zijn team, om een glimp op te vangen van Mick Schumacher, de toen 16-jarige ‘zoon van’. „Maar hoe je het ook wendt of keert”, zegt Van Amersfoort nu, „alle aandacht voor Mick is er ook omdat mensen in hun hart willen weten hoe het Michael gaat.”

Mick Schumacher, nu 19 jaar oud, rijdt al sinds zijn kartdagen rond met de loodzware rugzak die zijn achternaam met zich meebrengt. De hoop van Duitse racefans, de verwachtingen als zoon van de recordkampioen in de Formule 1 en ook de meest tastbare connectie die ze nog hebben met hun volksheld, wiens gezondheid omgeven is door mystiek sinds hij eind 2013 ernstig hersenletsel opliep bij een ski-ongeluk.

Mick Schumacher brak afgelopen najaar definitief door. Hij won het kampioenschap in de Europese Formule 3 en is nu binnengehaald bij de junioracademie van Ferrari, het team waar zijn vader legendarische status verwierf en vijf van zijn zeven wereldtitels behaalde. Een plek in de Formule 1 is opeens een stuk dichterbij gekomen.

Schumacher begon in 2008 met karten. Niet onder zijn eigen naam, jarenlang niet zelfs. Eerst was hij Mick Betsch, de achternaam van zijn moeder Corinna, later Mick Junior. „De familie Schumacher heeft altijd geprobeerd zichzelf en de kinderen uit de belangstelling te houden”, zegt Kees van der Grint, die als bandenspecialist van Ferrari Michael Schumacher meemaakte. „Maar het was snel duidelijk om wie het ging.”

Mick Schumacher in zijn auto in de Formule 4, rijdend voor Van Amersfoort Racing in 2015Foto Jens Wolf/EPA

Nooit het grote talent

Het was een „prima rijder” in die tijd, herinnert Van der Grint zich, die de jonge Mick in diens kartperiode meemaakte, met vader Michael langs de kant. „Maar omdat hij Schumacher heette, verwachtten mensen er iets meer van. Voor iemand met een andere naam zou een tweede of derde plek een geweldige prestatie zijn geweest.” Michael Schumacher was volgens Van der Grint altijd heel reëel over zijn zoon. Relaxter dan bijvoorbeeld Jos Verstappen met Max. „Eerst maar eens proberen, en dan wel zien. Een rustige benadering.”

Mick is nooit het talent geweest dat zijn vader was, kreeg Van Amersfoort mee uit Duitsland nog voordat hij hem onder zijn hoede kreeg bij Van Amersfoort Racing. Michael was meer een soort Max Verstappen, Mick niet. „Een Max racet vanuit zijn genen, zijn vezels. Mick heeft het duidelijk moeten leren. En hij had ook op een gegeven moment geen raadgever meer zoals Jos is. Daar kan ik alleen mijn pet voor afnemen.”

Lees ook: Hoe de erfenis van Michael Schumacher in Duitsland verloren gaat.

Van Amersfoort weet nog dat het eerste contact met het kamp rond Schumacher, eind 2014, geheimzinnig was. De afspraak was jarenlang dat de winnaar in het ADAC Deutsche Kartmeisterschaft gratis een dag in de simulator mocht bij zijn team. Dat jaar was dat Mick. „De week voor kerst kreeg ik telefoon van Peter Kaiser, steun en toeverlaat van de familie en de man die de kartbaan in Kerpen bestierde. Toen zijn er voorstellen over en weer gedaan.” De goede resultaten van Verstappen onder Van Amersfoort hadden daarbij een belangrijke rol, net als toen Van Amersfoort huidig Ferrari-coureur Charles Leclerc binnenhaalde voor de Formule 3 in 2015.

De jonge Schumacher won in dat eerste raceweekend in Oschersleben meteen een race, maar daar bleef het ook bij. Van Amersfoort had toen niet gedacht dat hij de stappen zou gaan maken die hem nu op de rand van de Formule 1 hebben gebracht. „Hij maakte te veel fouten. De Formule 4 is wat dat betreft een duidelijke leerklasse. Maar hij is zeker een kind van zijn vader: open, eerlijk en bereid om te luisteren en er hard voor te werken.”

Over zijn vader ging het nooit. Mick praatte er zelf volgens Van Amersfoort niet over en andersom ook niet. Niet dat het expliciet taboe was, zoals het dat wel was toen hij een keer in Zwitserland bij de familie langs mocht. Het werd simpelweg aangenomen dat het niet over Michael mocht gaan. Jaren later zou Mick pas iets openlijk over zijn vader zeggen. Dat hij zijn „idool” is.

Na één jaar vertrekt Schumacher bij Van Amersfoort en stapt hij over naar het Italiaanse Prema. Hij wordt tweede in hetzelfde ADAC Formule 4-kampioenschap én in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Maar los van zijn naam valt hij op het circuit weinig op. In zijn eerste jaar in de Formule 3 komt hij niet verder dan de middenmoot. Dat jaar, 2017, brengt hij op het circuit van Spa-Francorchamps een eerbetoon aan zijn vader, door een ronde in een Benetton uit 1994 te rijden, het jaar van Michaels eerste wereldtitel.

Mick Schumacher als 16-jarige in Formule 4 in 2015, toen hij reed voor het team van Frits van Amersfoort.Foto Jens Wolf/EPA

Doorbraak

Uitgerekend op Spa, een jaar later, begint de doorbraak van Mick. In de derde race van het weekend wint hij voor het eerst in de Formule 3. Daarna volgen nog zeven overwinningen. Hiermee achterhaalt hij het Britse Red Bull-talent Dan Ticktum en pakt hij de titel.

Er komen eind 2018 geruchten dat Schumacher op het lijstje staat van Toro Rosso voor het aankomende F1-seizoen, maar dat wordt door moederteam Red Bull ontkend. Schumacher rijdt dit jaar in de Formule 2, de klasse onder de Formule 1. Wederom voor de Italianen van Prema, waarvoor de Nederlander Nyck de Vries afgelopen seizoen uitkwam.

Mercedes, waar vader Schumacher na zijn comeback voor reed, volgt Mick ook al een tijd, maar Ferrari heeft nu de stap genomen hem toe te voegen aan het juniorprogramma. Twee tests in een Formule 1-auto het komende seizoen zijn onderdeel van de deal.

Maurizio Arrivabene, begin deze maand ontslagen als teambaas, had in september vorig jaar de interesse al laten doorschemeren. „Hoe zouden we nee kunnen zeggen tegen een naam als deze?”. Maar, zo zei zijn opvolger Mattia Binotto na de bevestiging van het nieuws afgelopen weekeinde: „We hebben hem gekozen voor zijn talent en zijn eigenschappen als mens en professional.”

Reële familie

De Formule 1 komt dichterbij, maar volgens Van Amersfoort zullen Schumacher en de familie niets overhaast doen. „Dat hebben ze niet nodig, ze hebben het geld en de tijd. Als er één familie reëel is, dan deze. Tot nu hebben ze het ook nuchter gedaan met Mick. Twee jaar Formule 4, twee jaar Formule 3, nu Formule 2. Als het daarin dit jaar middelmatig gaat, doen ze gerust nog een seizoen Formule 2. Ze zullen koste wat kost proberen te voorkomen dat Mick op zijn neus gaat. Het is al bijna onmenselijk om te verwachten dat hij naast zijn vader moet komen.”

Sebastian Vettel, landgenoot en viervoudig wereldkampioen, zei afgelopen weekeinde dat Schumacher een mogelijke kampioen voor de toekomst is. Hij racete zowel samen als tegen hem tijdens het evenement Race of the Champions. „Maar geef hem tijd. Hij staat al onder genoeg druk.” Dat is inderdaad de uitdaging voor Schumacher, zegt Van Amersfoort. „Maar hij kan zich prima isoleren. Hij kan heel goed met die druk omgaan, volgens mij. Die naam geeft ongelofelijk veel schwung, maar ook ongelofelijk veel last. Hij heet nou eenmaal zo. Maar dat zal op een gegeven moment wel goedkomen.”