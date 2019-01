Geen nieuwe schorsing Russische antidopingbond

Het internationale antidopingagentschap WADA ziet geen reden om de Russische antidopingorganisatie opnieuw te schorsen. De data die internationale experts twee weken geleden uit een laboratorium in Moskou veiligstelden zijn voldoende. WADA neemt het besluit ondanks dat Rusada, de Russische antidopingorganisatie, eind vorig jaar een belangrijke deadline miste.

WADA-voorzitter Craig Reedie zegt dinsdagmiddag in een persverklaring dat “het bestuur erg tevreden was over de stappen die Rusland gezet heeft om de dopingzaak op te lossen sinds in september besloten werd om Rusada onder strikte voorwaarden weer toe te laten”. Het internationale antidopingagentschap gaat volgens Reedie nu onderzoeken of de verkregen data authentiek zijn. Als blijkt dat de data gemanipuleerd zijn, dan worden de zwaarste sancties opgelegd, waarschuwt WADA in de verklaring.

Volgens Reedie waren meerdere leden van WADA teleurgesteld dat Rusland de gegevens in eerste instantie te laat aanleverde. Rusada had eigenlijk voor het einde van 2018 toegang moeten geven tot de opgeslagen data. Maar Rusland hiervoor straffen was niet noodzakelijk, vond het bestuur van WADA. Reedie: “Bovenal willen we zeker stellen dat mensen die vals spelen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.”

Het besluit van WADA om in september vorig jaar de accreditatie van Rusland te herstellen leidde tot veel kritiek van andere nationale antidopingsagentschappen, waaronder die in Nederland. Volgens hen was het te vroeg.

Systemisch dopinggebruik

Rusada werd in 2015 geschorst door de antidopingbond: het middelenmisbruik door Russische atleten, vooral rond de Olympische Spelen in Sotsji (2014), was toen systemisch, bleek uit onderzoek. Eind vorig jaar werd die schorsing onder voorwaarden opgeheven. Een belangrijke voorwaarde was toen dat Rusada toegang moest verlenen tot het laboratorium in Moskou. Daar liggen data opgeslagen die WADA nodig heeft om bewijzen tegen verdachte atleten te vergaren en anderen weer vrij te pleiten.

Rusland had de data eigenlijk voor 31 december moeten opleveren, maar een commissie die de gegevens kwam halen keerde half december met lege handen terug. Hun apparatuur had niet de juiste certificaten, zei Rusland toen. Pas op 17 januari maakte WADA bekend alsnog de benodigde gegevens te hebben. Dmitri Peskov, de woordvoerder de Russische van president Poetin, zei eerder op dinsdag al optimistisch te zijn over een positief besluit van WADA.