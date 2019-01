Fraai historisch epos gebaseerd op leven Gerhard Richter

Drama Werk Ohne Autor Regie: Florian Henckel von Donnersmarck. Met: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci. In: 43 bioscopen ●●●●●

Een epos over oorlog en Koude Oorlog, Duitse kunst, verdringen en wegkijken. Florian Henckel von Donnersmarcks ambitie is niet gering in Werk ohne Autor, een epos gebaseerd op het leven van schilder Gerhard Richter.

Henckel von Donnersmarck bedrijft net als in zijn spectaculaire debuut Das Leben der Anderen of zijn zondeval The Tourist klassieke cinematografie: zorgvuldig belichte, goed uitgediepte personages, een elegant script vol heldere metaforen dat zich in weloverwogen tempo ontrolt op weelderige locaties: Dresden in nazitijd, de door socialistisch realisme ingesnoerde kunstwereld van Oost-Duitsland, Düsseldorf onder de schaduw van sjamaan Joseph Beuys, die eist dat zijn studenten hun eigen essentie vinden en uitdrukken.

Lees ook een interview met regisseur Henckel von Donnersmarck: ‘Fictie brengt je dichter bij de waarheid dan rommelige feiten’

De centrale relatie is tussen de jonge schilder Kurt Barnert (Tom Schilling) en diens arrogante schoonvader, professor Carl Seeband (Sebastian Koch). Seeband is een opportunist die soepel evolueert van SS’er via gestaald kader tot westerse autoriteit, maar ooit Kurts lievelingstante liet vergassen.

Werk ohne Autor wordt door #MeToo-geobsedeerde filmpers een ‘male gaze’ verweten: vrouwen zijn muze, minnares, geweten, steun dan wel toeverlaat. Dat verwijt is tegelijk terecht en benepen. Inderdaad, niet al het naakt is functioneel, toch is de blik van Werk ohne Autor goedhartig en vrij van machismo. Een fraai geschilderd historisch epos op een zeer weids canvas: weet zoiets ruim drie uur te boeien dat zit je niet ver van het niveau van Schlöndorff, Leone of Scorsese.