Ethiopië spreekt ruim 13.000 veroordeelde gevangenen vrij

In de afgelopen zes maanden heeft Ethiopië meer dan 13.000 gevangenen vrijgesproken. Volgens persagentschap Reuters gaat het om mensen die veroordeeld waren onder een omstreden antiterreurwetgeving.

De grootschalige vrijspraak is onderdeel van een in juli aangenomen wet. Die was het initiatief van de vorig jaar april aangetreden hervormingsgezinde premier Abiy Ahmed. Onder de wet kunnen gevangenen die schuldig zijn bevonden aan onder andere landverraad en deelname aan gewapende strijd amnestie aanvragen. Volgens critici waren dat in de praktijk veelal mensen die zich kritisch hadden opgesteld tegenover de vorige regering.

In juni hief premier Abiy de toen al maanden geldende noodtoestand in het land op. Ook werd onder zijn bewind een vredesakkoord met rivaal en buurland Eritrea getekend. Ethiopië is met ruim 100 miljoen inwoners het grootste land in de Hoorn van Afrika, een bijzonder instabiele regio. In de nasleep van grootschalige protesteren tegen de voormalige regering in 2015 werden tienduizenden mensen vastgezet.