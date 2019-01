Eindelijk eerlijk portret over leven van Afro-Amerikaanse tiener

Tijdens een arrestatie op Nieuwjaarsdag 2009 in Californië, werd de ongewapende Oscar Grant drie keer in zijn rug geschoten door een politieagent. Zijn verwondingen werden de 22-jarige dezelfde dag nog fataal.

Angie Thomas (1988), de schrijver van het verfilmde boek The Hate U Give, studeerde in hetzelfde jaar Creative Writing aan Belhaven University in Jackson, Mississippi. Als Afro-Amerikaanse op een overwegend witte opleiding viel het haar destijds op hoe haar medestudenten op Grants overlijden reageerden. In een interview met The Guardian zegt Thomas: „Op school hadden ze het over wat hij had gedaan, dat hij het misschien wel zou hebben verdiend. Dat hij fout zat. Maar Oscar had een van de jongens kunnen zijn met wie ik omging, misschien deden ze dingen die ze niet hadden moeten doen, maar ze worden allemaal over één kam geschoren als thugs – uitschot. Soms worden ze veroordeeld voor hun eigen dood.”

Thomas groeide op in Georgetown in Jackson (Mississippi). Drugshandel en geweld waren overal aanwezig. De dag nadat de zesjarige Thomas getuige was geweest van een vuurgevecht op de speeltuin waar ze aan het fietsen was, bracht haar moeder haar naar de bibliotheek, zodat ze kon zien dat er meer was buiten de wereld van Georgetown.

Ze ging zelf schrijven. In 2009 maakte Thomas al het korte verhaal The Hate U Give, afgeleid van Thug-life, een acroniem van de beroemde rapper en dichter Tupac Shakur: ‘The hate u give little infants fucks everybody’. Na de dood van Oscar Grant wilde Thomas als supporter van Black Lives Matter, de protestbeweging tegen excessief politiegeweld tegen Afro-Amerikanen, een verhaal vertellen dat herkenbaar was voor de jongvolwassenen die zich met Grant vereenzelvigden en wilde ze meer empathie opwekken voor de slachtoffers van het geweld. Het korte verhaal werd uitgewerkt, en in 2017 verscheen het boek The Hate U Give. Er waren 13 uitgeverijen die een bod deden op het manuscript. Vlak na de veiling kocht Fox 2000 de filmrechten.

De film bevat autobiografische elementen. Het zestienjarige meisje Starr Carter, de hoofdpersoon in de film The Hate U Give, woont in een vergelijkbare buurt als Thomas. Net als de schrijver moet ook Starr haar weg vinden in enerzijds de zwarte buurt waarin ze opgroeit en anderzijds de witte school waar ze naartoe gaat.

Lees hier de recensie van ‘The Hate U Give’

Actrice Amandla Stenberg putte voor de rol uit haar eigen ervaringen. In een interview met Buzzfeed zegt Stenberg: „Ik probeerde mezelf ook ooit te presenteren op een manier waardoor ik er minder zwart uitzag en minder zwart sprak, wat dat ook mag zijn. Ik deed alsof we een zekere mate welvarend waren en nodigde geen kinderen uit in mijn buurt, omdat ik niet wilde dat ze zagen hoe we echt woonden.” Stenberg acteerde eerder in de film The Hunger Games, maar in The Hate U Give speelt ze voor het eerst een rol waarin ze niet alleen maar kampt met tienerproblemen. In de film is ook heel duidelijk te zien wat maatschappelijke raciale problemen doen met Afro-Amerikaanse tieners in de VS. „Niet eerder zijn al deze dimensies meegenomen in de rol van een zwarte vrouw.”

De openingsscène van The Hate U Give begint met ‘The Talk’, het cruciale gesprek waarin de vader van Starr aan zijn kinderen uitlegt hoe ze zich moeten gedragen als ze met de autoriteiten te maken krijgen. Niet als etiquette, maar als overlevingsstrategie. Een bewuste keuze van regisseur George Tillman, Jr. (1969). Tillman is bekend van de film Man of Honor (2000), een film over de eerste zwarte duiker die bij de Amerikaanse marine wordt aangenomen. Tillmans vader nam de regisseur apart voor het gesprek toen hij tien jaar oud was. „Niet iedereen heeft ‘het gesprek’ met zijn ouders. Voor de meeste mensen gaat dat over ‘de bloemetjes en de bijtjes’. Voor Afro-Amerikanen of mensen met kleur gaat het over iets anders. Zo’n scène zat niet eerder zo duidelijk in een film. Hoe een Afro-Amerikaanse man uitlegt aan zijn familie hoe het juridische systeem werkt, en vertelt over hoe hij zelf in aanraking is gekomen met drugs. Hij wil dat niet laten gebeuren bij zijn kinderen.”

De film is een succes. Tot nu toe heeft The Hate U Give 32,2 miljoen dollar omgezet, tegenover een productiebudget van 23 miljoen dollar. Er zijn screenings op scholen aangeboden door filmmaatschappij Fox, die gretig aftrek vinden. Tillman: „Ik denk dat de eerlijke weergave van de situatie van Afro-Amerikanen, juist zo aanspreekt.”