De rechtse kakkerlak van Stefano Keizers

Toen liep er een kakkerlak over de tafel van De Wereld Draait Door. Het dier sloeg rechtsaf richting tafelrand. Dit tot tevredenheid van cabaretier Stefano Keizers, die het diertje uit zijn binnenzak had gehaald om iets duidelijk te maken over zijn nieuwe televisieprogramma Experimensen. Kakkerlakken, zo blijkt uit onderzoek, slaan het liefst rechtsaf – helaas vond het ongewervelde gastoptreden pas plaats nadat de politieke gesprekken (Brexit, kinderpardon) in DWDD waren afgesloten.

Dat Keizers een eigen tv-programma zou krijgen lag in de lijn der verwachting, na een reeks merkwaardig fascinerende optredens, onder meer in De slimste mens. Hij had de aanbiedingen inderdaad voor het uitkiezen, vertelde hij Matthijs van Nieuwkerk. Het werd de ‘absurdistische wetenschapsquiz’ Experimensen, waar Avrotros maandag de eerste aflevering van uitzond.

U hoeft zich niet af te vragen wat een ‘absurdistische wetenschapsquiz’ is. Stefano Keizers verscheen in beeld, zijn rechterarm was in gips verpakt en hing in een vreemd mitella-achtig ding. De stenen arm zwaaide vervaarlijk. „Ik heb nog geen ongeluk gehad, maar wat niet is dat kan nog komen”, verklaarde de presentator.

Wat volgde was een krankzinnige antiquiz. Als een nagekomen neefje van Wim T. Schippers joeg Keizers een sneeuwstorm van verrukkelijke flauwekul op de kijkers af, waarin soms een wetenswaardigheidje de kop opstak. O ja, er waren quizkandidaten (Britt Dekker en Maxim Hartman) en er was „om te laten zien dat we het menen” ook een deskundige (wetenschapsjournalist Anna Gimbrere).

Maar het ging om Keizers. Hij gromde, schreeuwde, sprong en danste. Hij buitte de slapstickmogelijkheden van zijn gipsen arm volop uit; goot water naast zijn glas, liep het decor uit (Britt Dekker: „Bij dit programma heb je geen idee wat er wordt opgenomen of uitgeknipt”), besloot maar eens nul punten uit te delen, maakte propjes en deed een poging zijn snor af te scheren.

Dat laatste met links, omdat het altijd zijn grootste verlangen was om linkshandig te zijn. Dekker en Hartman moesten voorspellen of hij die scheerbeurt ‘zonder bloedvergieten’ kon volbrengen. Het mes oogde vervaarlijk, een soort rondemiss én een ambulancemedewerker keken toe, de kandidaten moesten veiligheidsbrillen op. Eén van de voorzorgsmaatregelen bleek niet eens helemaal overbodig.

Keizers heeft de neiging om zonder aanleiding een zeer formele dictie te gebruiken („Welnu, ik ben extreem veel gaan oefenen”), die vervreemdend werkt. Zeker ook op de kandidaten, die grote moeite hadden om de quizvragen te onderscheiden van de gedragen getoonzette small talk. Nadat Dekker nogal plastisch had uitgelegd hoe zij eens in de problemen was geraakt bij het met de linkerhand afvegen van haar billen, verklaarde de presentator op plechtstatige toon. „Ik vind het fijn dat je ervaringen uit je eigen leven gebruikt om tot een antwoord te komen.”

Keizers is het soort televisietalent dat de indruk wekt onophoudelijk te improviseren, terwijl hij volgens mij precies weet wat hij wil en doet. Hopelijk laat hij zich niet te snel in formats dwingen.

Je hoort natuurlijk te zeggen dat je van alles hebt opgestoken van Experimensen, maar ik heb vooral verschrikkelijk veel gelachen. Keizers sloot de uitzending af met de woorden: „Als je niet had willen kijken, dan is het nu definitief te laat.” Ware woorden. U bent gewaarschuwd.