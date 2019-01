De nieuwste ‘Dragon Ball’ is een aanslag op de zintuigen

Japanse animatie Dragon Ball Super: Broly Regie: Tatsuya Nagamine. In: 41 bioscopen (originele versie), 65 bioscopen (Engelstalige versie) ●●●●●

Vegeta, Goku, de Saiyans, Frieza, Broly, drakenballen, gevechten op leven en dood, transformaties: het begint Dragon Ball-nieuwkomers al snel te duizelen bij het zien van Dragon Ball Super: Broly. Een proloog brengt uitkomst, al is het opletten geblazen wie nou wie is, of ze held of schurk zijn en wanneer ze precies op welke planeet terechtkomen. De plot adequaat samenvatten zou de gehele lengte van deze recensie in beslag nemen. Maar uiteindelijk is het niet heel lastig, kennis van (westerse) sprookjes helpt – ook anime volgt meestal de klassieke goed-versus-kwaadstructuur.

Medio jaren tachtig braken Japanse animatiefilms (anime) ook door in het Westen, evenals anime-televisieseries. Nog voordat Pokémon een grote hit werd, was er Dragon Ball. Deze zeer invloedrijke serie is wereldwijd enorm populair, niet alleen bij kinderen. De tv-serie Dragon Ball begon in 1986 en is gebaseerd op de manga (Japanse strip) van Akira Toriyama. Dragon Ball kent diverse spin-offs (zie inzet) en is toe aan de twintigste film. Het is de derde animatiefilm waarmee schepper Toriyama zich actief bemoeide. Dragon Ball Super: Broly brak eind vorig jaar records aan de Japanse bioscoopkassa.

Kort samengevat: schurk en meesterbrein Frieza vernietigt de planeet van de Saiyans, die hij als slaven gebruikt. Er zijn vier overlevenden: Broly en zijn vader zitten op een ongastvrije planeet, Vegeta en Goku worden net op tijd naar aarde gestuurd. Jaren later komen Frieza en de zijnen, met de superkrachtige Broly in hun midden, naar aarde om de laatst overgebleven Saiyans uit te schakelen. Wat volgt is een titanengevecht tussen enerzijds Broly en anderzijds Goku en Vegeta. Kenners weten wat ze kunnen verwachten: veel gebrul, diverse Hulk-achtige transformaties van zowel helden als schurk en lang uitgesponnen gevechten. Hierbij worden de protagonisten dwars door bergen geslagen, breekt het dikke ijs op diverse plaatsen en komen vulkanen tot uitbarsting. Het is een aanslag op de zintuigen, maar toch ook ontroerend. Dat komt vooral door het lot van Broly. Zijn vader trainde hem om een bruut krijger te worden maar eigenlijk is hij zachtaardig. Goku fluistert hem dan ook toe „je hoeft niet te vechten”. Goku en Vegeta voelen bovendien aan dat hij een soortgenoot is, een Super Saiyan. Om het niet helemaal een wilde jongensfantasie te laten zijn, is er Bulma, een kordate wetenschapster die zich het lot van Broly aantrekt.

Ook is de film af en toe komisch, want waarom wil de kleine, kwaadaardige Frieza slechts vijf centimeter groeien met behulp van de zeven magische drakenballen die hij op zijn missie verzamelt? Meer kennis van het Dragon Ball-universum zou wellicht uitkomst bieden.