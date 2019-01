Davosblog: dit staat woensdag op de agenda

Woensdag op de agenda in Davos

Woensdag staat er een aantal toespraken op de planning van Europese regeringsleiders. Onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel spreekt de conferentie toe. In de afwezigheid van Theresa May en Emmanuel Macron geeft Merkel haar visie over de recente ontwikkelingen in Europa. Eerder op de dag krijgt ook de Japanse premier Shinzo Abe het podium voor een speech.

Een greep uit het programma

Economische vooruitgang is meer dan alleen de groei van het bruto binnenlands product (bbp). Hierover gaat onder meer de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern in debat. Sessie vanaf 10.45 uur.

Japan laat zich steeds nadrukkelijker gelden in de eigen regio - onder meer met een sterker opkomend China. De Chinese premier Shinzo Abe spreekt vanaf 11.15 uur de conferentie toe. Hier te volgen.

Om 14.15 uur is het de beurt aan Angela Merkel de conferentiedeelnemers toe te spreken. Naar verwachting zal ze zich verder uitspreken voor internationale samenwerking, nadat ze een dag eerder haar handtekening zette onder een nieuw vriendschapsverdrag met Frankrijk. Haar toespraak is hier live te volgen.

De Italiaanse regering maakte het beleggers erg spannend in het laatste kwartaal van het jaar, door gesteggel over de begrotingsregels met de Europese Unie. Vanaf 17.30 uur zijn de ogen gericht op premier Giuseppe Conte, die een toespraak houdt.

Tegelijk met Conte vindt elders in Davos een discussie plaats over hoe we de rijkdommen van de oceanen kunnen blijven exploiteren, zonder de natuur uit te putten. In het panel zitten filmmaker Al Gore, de Noorse premier Erna Solberg en Marc Benioff - de excentrieke filantroop en oprichter van softwarebedrijf Salesforce.

Toespraak van Pedro Sanchéz, de premier van Spanje. Vanaf 18.00 uur hier te volgen.