Dagelijks aspirientje zorgt niet voor een langer leven

Gezonde mensen die dagelijks een aspirientje slikken om zichzelf tegen een hartziekte of kanker te beschermen, leven niet langer. Ze krijgen net zo vaak kanker als mensen die geen aspirientje nemen. En in groepen slikkers en niet-slikkers gaan ongeveer evenveel mensen dood aan een hartziekte. Dat blijkt uit een grote analyse waarin alle dertien eerdere grote, goed uitgevoerde onderzoeken naar aspirine bij bijna 165.000 niet-hartpatiënten zijn verwerkt. De laatste drie werden eind vorig jaar gepubliceerd. Een publicatie over de overkoepelende analyse verscheen dinsdag in JAMA.

Lees ook over het aspirine-onderzoek dat vorig jaar uitkwam

Voor mensen mét een hartziekte blijft een aspirientje een goede manier om erger te vorkomen. In deze studie gaat het alleen om aspirine voor gezonde mensen. Eind vorige eeuw propageerden veel artsen het preventief slikken van aspirine. Vooral toen aspirine, na jarenlang slikken, tegen darmkanker bleek te beschermen. Onbekend is hoeveel gezonde mensen in Nederland nog steeds preventief aspirine slikken.

De richtlijnen van de artsen in Nederland en Europa adviseren tegenwoordig tégen het aspirientje voor gezonde mensen. Maar Amerikaanse richtlijnen zijn redelijk positief.

Dat komt doordat gezonde aspirineslikkers minder hartziekten en herseninfarcten krijgen. Uit de nieuwe analyse rolt dat 265 mensen een jaar lang een aspirine moeten slikken om bij één van hen zo’n ziekte te voorkomen. Daartegenover staat dat per jaar één op de 210 aspirineslikkers een forse bloeding krijgt. Dat kan een hersenbloeding zijn, of een bloeding in maag of twaalfvingerige darm.

De bloedingen zijn het grote nadeel van aspirine. De bescherming tegen hart- en herseninfarcten is gebaseerd op de bloedverdunnende werking van aspirine. Daardoor ontstaan er moeilijker stolsels die een slagadertje verstoppen, waardoor een infarct optreedt. Maar als aspirine de balans tussen bloedstolling en bloedverdunning verschuift, stijgt de kans op meer en langdurigere bloedingen.

De bloedingskans is vrijwel onafhankelijk van de kans op een hartziekte. Bij hartpatiënten weegt de bescherming op tegen het nadeel. Maar gezonde mensen hebben zo’n kleine kans op hartziekten dat ze vaker een bloeding krijgen dan dat er een hartziekte wordt voorkomen. Zelfs bij gezonde mensen met een kans boven de 10 procent om de komende tien jaar een hartziekte te krijgen weegt het aspirinevoordeel niet op tegen het nadeel, blijkt uit deze nieuwe studie.