Britse universiteiten zoeken partners voor na de Brexit

De universiteit van Maastricht en de Britse universiteit van York gaan intensiever samenwerken aan gesubsidieerde onderzoeksprojecten. Het huidige Europese subsidieprogramma Horizon 2020 loopt volgend jaar af en het is onduidelijk of Britse universiteiten er na de Brexit nog voor in aanmerking zullen komen. Voor de gezamenlijke projecten gaat de universiteit van Maastricht de Europese onderzoekssubsidie aanvragen en de universiteit van York de Britse. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook belangrijke particuliere subsidiestichtingen, zoals de Wellcome Trust.

De samenwerking zal zich onder andere uitstrekken tot voeding en gezondheid, neuroscience, data en de toekomst van Europa. Beide universiteiten zullen ook stafleden en studenten uitwisselen die op elkaars locatie aan projecten kunnen werken. De mogelijkheid van een tussen York en Maastricht gedeelde master of PhD in de gezamenlijke specialismen wordt onderzocht. Vrijdag ondertekenen bestuurders van de universiteit van Maastricht en de universiteit van York de overeenkomst.

Onderzoeksgelden 15 procent van de jaarlijks 71 miljoen pond voor onderzoek van de universiteit van York komt van de EU. 1,7 procent van het Britse bruto binnenlands product (bbp) gaat naar onderzoek en ontwikkeling. 2 procent van het Nederlandse bbp gaat naar onderzoek en ontwikkeling.

„Het gaat erom de periode van onzekerheid rond de Brexit te overbruggen”, zegt Martin Paul, collegevoorzitter van de universiteit van Maastricht. Het zal een jaar of twee, drie duren, verwacht hij, voor er helderheid is over de toegangsmogelijkheden. „We nemen een periode, vooruitlopend op een toekomst die niemand kent.” De bedoeling is dat beide universiteiten voor drie jaar drie miljoen Britse pond uittrekken voor de projecten.

Er zijn meer Britse universiteiten die op het Europese vasteland op zoek gaan naar partners voor na de Brexit. De universiteit van Oxford kondigde onlangs een samenwerking met drie Berlijnse universiteiten aan. Tussen de Universiteit van Amsterdam en de universiteit van Edinburgh werd vorig jaar oktober een memorandum voor samenwerking getekend, maar de samenwerking is nog niet zo ver gevorderd als tussen Maastricht en York.

De onzekerheid onder Britse wetenschappers is groot. Nu al vertrekken niet-Britse collega’s uit het Verenigd Koninkrijk, uit angst geen baan elders meer te kunnen krijgen als onverhoopt de Britse grenzen voor hen sluiten. Tot nu toe is de verblijfsstatus van buitenlanders na een No Deal-Brexit in het Verenigd Koninkrijk niet helemaal duidelijk.

Rust bieden

Met de samenwerking hoopt collegevoorzitter Paul onderzoekers aan de universiteit van York rust te bieden. „Iemand die niet weet hoe het verder gaat in Engeland of die de sfeer daar niet goed vindt, hoeft geen nieuwe baan te zoeken, maar kan bij ons worden gedetacheerd om aan het zelfde onderzoek verder te werken of om een sabbatical te nemen. Er moet een oplossing komen, het kan niet in chaos eindigen”, zegt Paul. Minister Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zei deze maand dat de in Nederland wonende Britten ook na een No Deal-Brexit voorlopig mogen blijven.

De universiteit van Maastricht zit ook met de universiteit van Essex in een groep die onderzoeksgeld aanvraagt van het nieuwe European Universities-project van de Europese Commissie. De Franse president Macron heeft dit project bedacht en wil de Britse universiteiten er na de Brexit buiten houden. Maar volgens collegevoorzitter Paul kan de Europese wetenschap niet zonder de grote Britse prestaties.

De driehonderd Britse studenten in Maastricht kunnen voor hetzelfde collegegeld blijven studeren. Britse nieuwkomers moeten na de Brexit het volle pond betalen. Dat weerhoudt hen. Er komen wel meer Ieren die de Britse universiteiten gaan mijden.