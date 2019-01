AZ door naar halve finale beker na winst op Vitesse

AZ heeft voor het vierde seizoen op rij de halve eindstrijd van het nationale bekertoernooi bereikt. De Alkmaarders waren dinsdag in eigen stadion te sterk voor Vitesse. Het werd 2-0. Calvin Stengs en aanvoerder Guus Til maakten de doelpunten.

De wedstrijd was een herhaling van de finale van 2017. Vitesse won toen in De Kuip met 2-0 door twee treffers van Ricky van Wolfswinkel. Drie spelers die nu bij AZ meededen waren er toen ook bij, namelijk Ron Vlaar, Jonas Svensson en Mats Seuntjens.

Seuntjens kreeg dinsdag de eerste kans om de score te openen. Na een schot van Oussama Idrissi kopte de aanvaller in de achttiende minuut van dichtbij naast.

Kansen waren verder schaars in een niet heel goed gevuld stadion.

Scoren na kruisbandblessure

Kort voor rust opende de thuisploeg de score. Na een pass binnendoor van de Noor Fredrik Midtsjø kon rechterverdediger Jonas Svensson de bal met een sliding nog net binnenhouden en al glijdend terugleggen. Calvin Stengs schoot met zijn linkerbeen hard en hoog raak. De jonge buitenspeler, die bijna het gehele vorige seizoen miste vanwege een kruisbandblessure, maakte afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht (3-0) nog zijn eerste doelpunt in de eredivisie.

Vitesse kwam er aan het begin van de tweede helft een keer gevaarlijk uit via Roy Beerens, maar hij werd net op tijd gestopt door de verdedigers van AZ.

De Alkmaarders waren zelf in de vierenvijftigste minuut wel opnieuw trefzeker. Jake Clarke-Salter van Vitesse kreeg de bal niet goed onder controle en zorgde er daarmee voor dat Guus Til een vrije doortocht kreeg richting het doel. De aanvoerder schoot via de binnenkant van de paal raak: 2-0. Vitesse bleek daarna onmachtig om nog iets terug te doen. AZ kreeg enkele goede kansen op een ruimere voorsprong, maar doelpunten bleven uit.

De afgelopen drie seizoenen lukte het AZ niet het bekertoernooi te winnen. In 2016 was de halve eindstrijd het eindstation. Na Vitesse in 2017 was vorig seizoen Feyenoord de Noord-Hollanders in de eindstrijd (met 3-0) de baas.

