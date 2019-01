ANWB: sneeuwval leidt tot absoluut filerecord

De sneeuwval heeft volgens de ANWB geleid tot de drukste spits ooit. Op het hoogtepunt, dat dinsdagavond rond 18.20 uur bereikt werd, stond er in totaal 2.287 kilometer file op alle A- en N-wegen in Nederland.

Hoewel er nog veel file staat en de vertraging op sommige trajecten oploopt tot twee uur, is volgens ANWB Verkeersinformatie de grootste drukte voorbij.

Vooral in het oosten van het land, rond Arnhem en Nijmegen, ondervond het verkeer veel hinder. Vertragingen liepen daar op tot twee uur. ANWB zag ook grote problemen rond Utrecht en Eindhoven, omdat ook daar tijdens de spits nog sneeuw viel.

Het aantal ongelukken bleef desalniettemin beperkt omdat het verkeer vanwege de sneeuw traag en voorzichtig reed. Ook in Friesland ontstonden forse problemen op de weg.

‘Contrasten zijn groot’

In het westelijke gedeelte van het land, waar het tijdens de spits niet meer sneeuwde, waren notoire knooppunten filevrij observeerde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op Twitter. “Contrasten zijn groot vandaag.”

In de gebieden waar tijdens de spits sneeuw viel, werd op de snelweg gemiddeld dertig kilometer per uur gereden. Op provinciale wegen lag dat nog lager. Auto’s reden daar zo’n tien kilometer per uur. Rond half vijf stond er al ruim 1.100 kilometer op de Nederlandse snelwegen. Dat liep daarna snel op.

Maandag kondigde het KNMI vanwege de sneeuwval, die gladheid kan veroorzaken, code geel af. In de oostelijke helft van Nederland blijft het ‘s avonds nog sneeuwen, voorspelt het KNMI. De weerdienst waarschuwt ook woensdagochtend voor gladheid dankzij sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten.