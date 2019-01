Aantal moorden in Mexico bereikt opnieuw recordhoogte

Het aantal moorden in Mexico is vorig jaar gestegen naar een nieuwe recordhoogte. Er werden afgelopen jaar 33.341 mensen om het leven gebracht, een stijging van bijna 16 procent ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van de Mexicaanse overheid. Vorig jaar werd er ook al een record gehaald.

De meeste slachtoffers (3.290) vielen in de centraal gelegen staat Guanajuato, zo’n 350 kilometer ten noordoosten van Mexico-Stad. In deze regio heerst een bloedige strijd tussen bendes om de markt voor gestolen brandstof. Op de tweede plaats staat het noordwestelijke schiereiland Baja California, waar 3.139 mensen om het leven werden gebracht.

Er zijn sinds eind 2006, toen het leger werd ingezet tegen drugskartels en het geweld in Mexico escaleerde, al meer dan 150.000 doden gevallen in de drugsoorlog. Zo’n 99 procent van de misdrijven leidt niet tot vervolging, als er al aangifte wordt gedaan. Burgers vertrouwen de politie niet omdat deze vaak geïnfiltreerd is door drugskartels. Bij grote acties van de autoriteiten tegen de drugskartels komen vaak ook burgers om het leven.

Journalisten en activisten zijn in Mexico vogelvrij. Afgelopen zondag nog werd het lichaam van journalist Rafael Murúa Manríquez gevonden langs de weg in de staat Baja California Sur. Hij zat in een beschermingsprogramma voor journalisten omdat hij al maanden werd bedreigd, aldus persbureau Reuters.