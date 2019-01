Groot, rood en verduisterd: het loonde maandagochtend de moeite om vroeg op te staan om naar de maan te kijken. Er deed zich een totale maansverduistering voor, die in Nederland rond half zes compleet was. Het in de eclips afgebogen licht was rood gekleurd, vanwege moleculen en stofdeeltjes in de aardatmosfeer. De eclips was niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa en in Noord- en Zuid-Amerika te zien.