Kamala Harris wil ‘kampioen van mensen die niet worden gehoord’ zijn

Op Martin Luther King Day, zoals verwacht, heeft de Democratische senator Kamala Harris bekendgemaakt dat zij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2020. Daarmee is zij de derde senator die voor de Democraten in de ring stapt. Eerder deden Kirsten Gillibrand (New York) en Elizabeth Warren (Massachusetts) dat.

Harris (54), dochter van een in India geboren moeder en op Jamaica geboren vader, is sinds 2016 senator voor de staat Californië. Daar werd zij in 2003 hoofdofficier van justitie van San Francisco. Meteen stond ze voor een zware keus, toen een politieman werd doodgeschoten en zij niet de doodstraf tegen de verdachte wilde eisen. Het leverde bij de begrafenis een pijnlijk moment op, toen burgemeester Feinstein (nu collega-senator) Harris op het hart drukte wel de doodstraf te eisen. De man werd tot levenslang veroordeeld, zonder recht op vervroegde vrijlating.

Als officier van justitie en vanaf 2010 als justitieminister voor Californië zou Harris zich profileren als ‘progressive prosecutor’ – althans, zo schrijft zij zelf in haar pas gepubliceerde memoires The Truths We Hold. In haar eigen woorden let een ‘progressieve aanklager’ op „zowel de slachtoffers van de misdaden die zijn begaan, als op de slachtoffers van een falend strafrechtsysteem”. Daarmee doelde zij op het massaal opsluiten van veroordeelden en het bovengemiddelde aandeel van zwarte Amerikanen in de gevangenissen.

Imagoschade

Vorige week publiceerde The New York Times een scherp opiniestuk waarin een hoogleraar rechten uit San Francisco gehakt maakte van Harris’ gekoesterde imago. Zo was zij als justitieminister verantwoordelijk voor een wet die strafvervolging mogelijk maakte van ouders wier kinderen regelmatig spijbelden. Ook hield zij misdragingen van een technicus in een politielaboratorium onder de pet.

Binnen de Democratische Partij staat Harris aan de linkerkant. Zij profileert zich als kampioen van de „mensen die over het hoofd worden gezien, die niet worden gehoord”, Daarbij legt zij sterk de nadruk op haar eigen afkomst.

In de Senaat hoort Harris bij de Democraten die het minst vaak instemmen met voorstellen van Trump. Ook Gillibrand en Warren zitten in deze kopgroep. Harris is het populairst bij zwarte kiezers en millennials. „Na Obama”, schrijft website FiveThirtyEight, „is de Democratische Partij steeds meer de partij van de vrouwen en de woke geworden, en Harris’ levensloop en politieke keuzes liggen dicht bij hun voorkeur.” ‘Woke’ verwijst naar mensen die zich uitspreken vóór sociale, raciale en seksuele rechtvaardigheid.

Tot dusver heeft Harris in peilingen zelden meer dan 8 procent behaald.