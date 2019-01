WhatsApp beperkt doorsturen chatberichten wereldwijd

WhatsApp gaat het doorsturen van berichten naar andere gesprekken voor alle gebruikers beperken. Dat kondigt de populaire chatdienst maandag aan in een blogpost. Gebruikers van de nieuwste versies van de chatapp kunnen hun berichten nog naar maximaal vijf andere contacten of groepsgesprekken doorsturen.

WhatsApp sleutelt sinds afgelopen zomer aan een beperking van dit aantal forwards, dat aanvankelijk op 256 contacten tegelijkertijd lag. In India, waar het verspreiden van nepnieuws via sociale media afgelopen jaar tot lynchpartijen leidde, werden strengere maatregelen getest.

WhatsApp schrijft dat de proef tot “een wereldwijde, significante daling van het aantal doorgestuurde berichten heeft geleid”. Het bedrijf voert de beperkingen nu voor iedereen in om te zorgen dat de chatapp “gericht blijft op het uitwisselen van privéberichten met nauwe contacten”.

Nepnieuws

In India vormde nepnieuws afgelopen voorjaar een acuut probleem voor de berichtendienst, in 2014 overgenomen door Facebook. Daar vielen door het rap verspreiden van onware geruchten in mei 2018 zo’n twintig doden. Dergelijke berichten verspreidden zich via sociale media als WhatsApp en Facebook snel en werden bovendien voor waar aangenomen omdat het onderlinge vertrouwen tussen leden van lokale gemeenschappen groot is.

Lees ook: In India eist nepnieuws levens. De omroeper die tegen nepnieuws waarschuwde werd vervolgens zelf gelyncht.

Ook in Brazilië, waar WhatsApp tweederde van de inwoners voorziet van hun dagelijkse nieuws, komt veel nepnieuws voor. Het bestrijden van nepnieuws via WhatsApp is lastig, omdat het uitwisselen van berichten via persoonlijke en versleutelde chats plaatsvindt. WhatsApp heeft zo’n anderhalf miljard gebruikers.