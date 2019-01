Vier jaar cel geëist tegen Nederlander (17) in Spaanse cel

„Vier jaar opsluiting in een gesloten instelling. Gevolgd door een jaar onder toezicht.” De straf die aanklager Margarita Campos Pozuela tegen de 17-jarige Charly T. eist wegens seksueel misbruik van twee Engelse meisjes, staat sinds enige dagen op papier.

Vanuit de jeugdgevangenis La Villa nabij het Spaanse plaatsje Villena laat de Nederlandse verdachte via de telefoon weten het ergste te vrezen. „Ze houden vast aan hun verhaal, terwijl er geen enkel bewijs is. Dit is om gek van te worden”, zegt hij.

Charly weet na ruim vijf maanden in voorarrest waar hij precies van wordt beschuldigd. Zijn hoop dat de aanklager niet voldoende bewijs zou hebben om een zaak tegen hem te beginnen, is in ieder geval vervlogen. Campos Pozuela baseert zich op een verklaring van een van de meisjes en een onderzoek waarbij een DNA-spoor op het dijbeen van het meisje van 12 jaar is gevonden.

De advocaten van Charly hebben vijf dagen de tijd gekregen om de verdediging in te leveren bij de rechtbank, waarna rechter María Amor Martínez Atienza zich over de zaak bij het zogenoemde Juzgado de Menores nº 3 van Alicante zal buigen. Voor de behandeling van de zaak staat nog geen datum vast.

Wodka

Charly is een van de 1.350 Nederlanders die jaarlijks in het buitenland worden gearresteerd. Hij wordt op 16 augustus 2018 na een tiendaagse vakantie door de Spaanse politie aangehouden. Dat gebeurt nadat twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar, met wie hij die ochtend onder invloed van drank in een zwembad is geweest, hem beschuldigd hebben van seksueel misbruik. Charly ontkent, volgens hem gebeurden het drinken van wodka en de seksuele handelingen met wederzijdse instemming.

Op het eerste gezicht ziet Charly noch zijn familie de ernst van de zaak in. Ze denken na een paar uur naar huis te kunnen. Het loopt anders. De advocaat is nauwelijks betrokken, er zijn communicatieproblemen, er is maatschappelijke druk om geweld tegen vrouwen aan te pakken en de familie kampt met een gebrek aan kennis van het Spaanse rechtssysteem. Resultaat: Charly wordt voor een half jaar naar een jeugdgevangenis gestuurd. In voorarrest.

Al snel blijkt de zaak van Charly anders dan die van andere Nederlandse gevangenen in het buitenland. Zo is hij de enige minderjarige Nederlander die in het buitenland vastzit, blijkt uit gegevens van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Spaanse wetgeving noch Europese verdragen zijn berekend op het geval van een 17-jarige Nederlandse jongen die in Spanje wordt beschuldigd door twee minderjarige meisjes uit Engeland.

Vluchtgevaarlijk

De meisjes mogen aan het einde van hun vakantie naar huis. Ze zijn geen partij voor de aanklager en de rechter. De moeder van het 12-jarige meisje antwoordt niet op vragen van NRC. Als Charly een Spanjaard zou zijn geweest, dan zou hij naar alle waarschijnlijkheid thuis zijn proces hebben mogen afwachten. Maar als Nederlander is hij volgens de aanklager en de rechter vluchtgevaarlijk. Charly komt tussen veroordeelde criminelen vast te zitten in een gesloten heropvoedingscentrum. Zijn hogeschoolstudie kan hij voorlopig vergeten.

Het wordt voor Charly een strijd tussen hem en de Spaanse staat. In vijf maanden bouwt de familie van Charly een verdediging op uit een mix van twee Spaanse advocaten, een Nederlandse strafrechtspecialist en een advocaat van de Nederlandse stichting PrisonLaw.

De Tweede-Kamerleden Van Helvert (CDA) en Omtzigt (CDA) vroegen minister van Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) om opheldering. Uit de antwoorden blijkt dat de Nederlandse ambassade weinig meer kan doen dan de gang van zaken nauwgezet te volgen en achter de schermen bij de Spaanse justitie aan te dringen op voortvarendheid.

Wanneer het proces tegen Charly begint, weet niemand. Zijn Spaanse advocaat Salvador Juan Estaban Soler verwacht niet deze maand.