Venezolaanse leger arresteert bijna dertig militairen

Het Venezolaanse leger heeft maandagochtend bijna dertig soldaten van de nationale garde opgepakt. Defensie-minister López schrijft op Twitter dat ze “met de volledige macht van de wet” gestraft zullen worden.

Een groep van 27 militairen van de nationale garde viel volgens een verklaring van het Venezolaanse leger om 02.50 uur lokale tijd een een politiepost binnen, waar ze een officier gevangennamen. Daarna reden de militairen in twee legervoertuigen naar een andere legerpost waar ze wapens meenamen.

Even later werden de soldaten, die volgens het leger “door obscure extreemrechtse belangen” gemotiveerd werden, ingerekend. Ook alle buitgemaakte wapens zijn weer terug in de handen van het leger.

Het is onrustig in Venezuela sinds zittende president Maduro op 10 januari werd beëdigd voor zijn tweede termijn. Volgens critici zijn de verkiezingen, die op 20 mei gehouden werden, oneerlijk verlopen. Maduro wordt door de VS, de meeste Latijns-Amerikaanse landen, de EU en het Venezolaanse parlement niet erkend als rechtmatige president van het Zuid-Amerikaanse land.

Na de actie van de reservisten werd korte tijd geprotesteerd in Caracas. De demonstranten werden verdreven met traangas, schrijft persbureau AP.

‘Minderheidsgroep’

Volgens oppositieleider Guaidó, die zich vorige week uitriep tot interim-president waarna hij kort vastgezet werd, staat de actie van de militairen voor “een breder gevoel dat bestaat binnen de FAN [de Venezolaanse krijgsmacht, red]“. Officiële twitteraccounts van het leger weerspreken dat en spreken over “een minderheidsgroep die verblind is door verraad”.

De oppositie in het Venezolaanse parlement heeft de bevolking opgeroepen om woensdag te demonstreren voor eerlijke verkiezingen en roept Maduro op tot aftreden, schrijft AP. Eerder op maandag werden besluiten van het parlement, die het presidentschap van Maduro onrechtmatig verklaarden, door het hoogste gerechtshof van Venezuela vernietigd. De rechters riepen op de leiders van het parlement te onderzoeken en noemde juist hun aanstelling onrechtmatig.

In januari vluchtte een rechter van dit hof naar de Verenigde Staten. Hij noemde het hooggerechtshof toen “een verlengstuk van de uitvoerende macht”.

Venezuela verkeert al jaren in een economische crisis, die onder Maduro verergerde. Het land kampt met hyperinflatie, die volgens het IMF dit jaar op kan lopen tot tien miljoen procent.