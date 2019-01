Veertien doden bij brandende tankers Zwarte Zee

In de Zwarte Zee zijn maandag veertien matrozen om het leven gekomen toen twee tankers tijdens een tankoperatie vlamvatten. Dat meldt persbureau AP. Nog vijf bemanningsleden zijn vermist.

Het vuur brak uit op de ene boot toen die brandstof naar de andere aan het pompen was waarna de brand zich verspreidde naar het andere schip. Matrozen sprongen in zee om aan het vuur te ontkomen. In totaal voeren 31 mensen mee met de twee boten die onder Tanzaniaanse vlag voeren. Zij kwamen uit Turkije en India.

Twaalf bemanningsleden werden gered door Russische reddingsteams. De Russische marine helpt met de zoektocht naar de vermiste matrozen.

Straat van Kertsj

Het incident vond plaats bij de de Straat van Kertsj. Die waterdoorgang van de Zwarte Zee naar de Zee van Azov was in november door Rusland korte tijd afgesloten, wat tot een kleine confrontatie met Oekraïne leidde.