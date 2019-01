Uber stelt meer eisen aan nieuwe chauffeurs na verkeersongelukken

Taxidienst Uber gaat meer eisen aan nieuwe chauffeurs stellen, om zo verkeersongelukken te voorkomen. De afgelopen maand waren Uber-chauffers in Nederland betrokken bij minstens drie keer verkeersongelukken. Begin januari kwam daarbij een 24-jarige fietser om het leven in Amsterdam.

De taxidienst schrijft maandagmiddag in een verklaring de de minimumleeftijd voor alle nieuwe Uber-chauffeurs in Nederland te verhogen van 18 naar 21 jaar. Ook moeten zij minimaal één jaar rijervaring hebben. Uber zegt daarnaast met Veilig Verkeer Nederland te gaan werken aan een verplichte verkeersveiligheidstraining voor alle chauffeurs onder de 25.

“De veiligheid van onze gebruikers en de steden waarin we actief zijn is onze hoogste prioriteit. We zijn daarom erg aangeslagen door de recente verkeersongelukken waarbij meerdere mensen om het leven zijn gekomen”, schrijft Thijs Edmondts, directeur van Uber Nederland, maandagmiddag in de verklaring. De maatregelen moeten “een deel van de zorgen” rond verkeersveiligheid wegnemen.

Eerdere maatregelen

Het bedrijf kondigde eerder al maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen, nadat in december een voetganger om het leven kwam bij een aanrijding door een Uber-chauffeur. Zo ging de taxidienst spraaktechnologie integreren in de applicatie, zodat chauffeurs deze zonder handen kunnen bedienen. Ook waarschuwt de app als de snelheidslimiet overschreden wordt.

In 2017 voerde het bedrijf een rijtijdenlimiet in: na een dienst moeten chauffeurs tien uur verplicht rusten. Het bedrijf geeft deze maandag aan in gesprek te blijven met de gemeente Amsterdam en de overheid “om de veiligheid op het Uber platform en in de bredere taxi industrie verder te verbeteren.”

De genomen en aangekondigde maatregelen zijn een omslag voor het Amerikaanse bedrijf. Toen in het voorjaar van 2017 een 22-jarige Nederlandse vrouw werd doodgereden, voelde het bedrijf zich daarvoor niet verantwoordelijk. Uber-chauffeurs zijn geen werknemers, maar zelfstandigen, redeneerde het bedrijf toen.

‘Verzekerbaarheid in geding’

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwde de taxibranche ook deze maandag, omdat vooral “jonge, zzp’ende chauffeurs” relatief veel schade veroorzaken. Volgens de belangenvereniging van verzekeraars zijn taxi’s drie keer vaker betrokken bij ongelukken dan normale auto’s. Algemeen-directeur Richard Weurding zegt in een verklaring: