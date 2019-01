Tweede verdachte opgepakt voor vergismoord Berkel en Rodenrijs

De politie heeft maandagmiddag een tweede verdachte aangehouden voor de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst in 2014. De verdachte, een 44-jarige man uit Schiedam, zat al in de gevangenis voor andere zaken, maakte de politie maandag bekend.

Zweekhorst werd op Nieuwjaarsdag 2014 van dichtbij doodgeschoten in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs toen hij zijn honden uitliet. De politie vermoedt dat de schutter de verkeerde man neerschoot. Hij zou eigenlijk op zoek zijn naar Dennis van den Berg, in 2017 veroordeeld voor zijn rol in een cocaïnesmokkel rond de Rotterdamse haven.

Eerste verdachte

Eind november 2018 werd René F. als eerste verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij deze vergismoord. F. en Van den Berg werkten aanvankelijk samen, om met hulp van een corrupte douanier grote hoeveelheden cocaïne door de Rotterdamse haven te loodsen. Bij Van den Berg ontstond echter in 2013 het gevoel dat F. meer profiteert van deze smokkel dan hijzelf.

Toen vervolgens een lading cocaïne ter waarde van 10 miljoen euro onderschept werd, escaleerde het conflict. Volgens de recherche kwamen zeker zes mensen op een dodenlijst terecht, waaronder Van den Berg. Dat leidde uiteindelijk tot de dood van Zweekhorst in 2014.

Gouden tip

F. en Van den Berg werden in 2017 veroordeeld voor cocaïnesmokkel en corruptie. De corrupte douanier Gerrit G. kreeg de hoogste straf: veertien jaar cel. Volgens G. en Van den Berg zelf gaf René F. opdracht tot de liquidatie.

Justitie loofde gedurende het onderzoek een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip. Die beloning is nog steeds van kracht, schrijft de politie. Ook andere tips zijn welkom, meldt justitie, die nog meer getuigen hoopt te spreken.