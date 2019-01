Humberto Tan blijkt het spelletje nog niet verleerd

Tan is terug. Op de kop af 226 dagen nadat de leiding van RTL de lichten had uitgedraaid bij Humberto Tans RTL Late Night, floepten zondag de lampen weer aan voor een Tan-talkshow: VTBL. Die naam is geen verwijzing naar een voetbalclub (Vooruit Tuinders en Bollenboeren Lisse), maar het ontklinkerde onderwerp van het programma.

Tan bleek het spelletje niet verleerd. Hij toonde zich een soepele spelverdeler, die met zijn passes de nieuwbakken analist Theo Janssen goed wist te vinden. Janssen was helder, scherp en geestig en had zich goed voorbereid, wat geen vanzelfsprekendheid is bij oud-profs die op tv over voetbal komen kletsen. Janssens collega Jimmy Floyd Hasselbaink was wat onwennig, maar gelukkig voor Tan zat ook bondscoach Ronald Koeman aan tafel.

Ook PSV en Ajax hadden een presentje voor Tan. De ongenaakbare topploegen verspeelden een royale voorsprong tegen respectievelijk Emmen en Heerenveen. Voer voor analisten! „Dat mag natuurlijk niet gebeuren”, zei Koeman wijs – maar het was hem met Barcelona ook wel overkomen. Wat zei trainer Johan Cruijff dan, wilde Tan weten. „Die zei dan dat dat niet mag gebeuren.” Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

De analyse wat er precies was misgegaan bij Ajax en PSV bleef halverwege steken. Koeman had het over de ‘restverdediging’ van Ajax die ‘niet goed’ stond, maar VTBL heeft geen uitzendrechten van eredivisiewedstrijden, dus hij kon het niet laten zien. En voetbal zonder beelden is toch een beetje als een woord zonder klinkers. Zo kwam het niet van een diepgaander bespreking van de verdediging van Ajax, dat speelde met een teleurstellende invalkeeper en ook linksback Tagliafico miste.

In de voetbaljournalistiek zijn statistiek en tactiek in opkomst, maar in voetbaltalkshows (zie ook Voetbal Inside, Rondo en Studio Voetbal) domineren de spelersrecensies en losse meninkjes. VTBL doet het niet slecht, maar blijft op de gebaande paden: je zou het programma een mooie tactische rubriek toewensen, desnoods met een magneetbord en heel veel pijltjes. Al moet je wel wíllen. Later op de avond kon Studio voetbal alles laten zien, maar werd er óók niets uitgelegd.

Voetballend goed

Heel soepel was Tan in een telefonisch interview met Oranjespeler Quincy Promes: humoristisch zonder dijenkletserij, inhoudelijk alert zonder overdreven ernst. Voetballend goed, dus, die nieuwe talkshow – maar zonder beelden blijft het lastig scoren.

Wat dat betreft liet de aan de legendarische oud-scheidsrechter Frans Derks gewijde aflevering van Andere Tijden Sport (NTR) zien hoe waardevol goede beelden zijn. Derks (88) had vorige week al geschitterd in DWDD met de opmerking dat hij zelden een gele kaart gaf, omdat hij die dingen meestal gewoon in de kleedkamer liet liggen. Het karton schuurde zo onaangenaam tegen zijn edele delen in de strakke broekjes die hij bij voorkeur droeg.

Bij Andere tijden waren niet alleen de broekjes (en Derks’ gebruinde benen) royaal te bewonderen, maar ook mooie fragmenten van een wedstrijd waarin de scheidsrechter een microfoontje op had en je dus kon horen hoe hij de spelers verbaal in de toom hield.

De beste anekdote ging over hoe Derks eens floot voor een overtreding van Willem van Hanegem. „Maar ik deed niks”, zei Van Hanegem. „Weet ik”, zei Derks, „maar ik fluit nu voordat je iets doet.” Heerlijke televisie, over een scheidsrechter die niet tegen gezag kon – een paradox om in te lijsten.