Singer-songwriter Duncan Laurence naar Eurovisiesongefstival

Singer-songwriter Duncan Laurence gaat voor Nederland naar het Eurovisiesongfestival. Dat heeft omroep AvroTros, die de kandidaat selecteert, maandag bekendgemaakt.

De in Spijkenisse geboren Laurence (1994), vooralsnog een onbekende naam in de Nederlandse popwereld, studeerde vorig jaar af aan de Rockacademie in Tilburg. Het lied waarmee de muzikant afreist naar Tel Aviv, waar het Eurovisiesongfestival dit jaar is, wordt op 7 maart uitgebracht. “We werden van onze stoel geblazen door deze song”, zegt AvroTros-directeur Eric van Stade daar alvast over. “[Die] is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is.”

De 64ste editie van de internationale muziekwedstrijd vindt plaats op 14, 16 en 18 mei.