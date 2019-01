Senator Kamala Harris stelt zich kandidaat voor presidentschap VS

De Democratische senator Kamala Harris (56) uit de staat Californië wil in 2020 president van de Verenigde Staten worden. Ze is de vierde vrouw die zich aan Democratische zijde kandidaat stelt, na Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand, en Elizabeth Warren.

Harris kondigde haar kandidatuur aan in het ontbijtprogramma Good Morning America op de zender ABC. “Ik heb er heel veel zin in”, zei ze. “De toekomst van ons land hangt af van jou, en van miljoenen anderen die hun stem laten horen”, richtte ze zich tot de kijker. “Daarom stel ik me kandidaat voor het presidentschap.”

Ze acht zich zelf een geschikt president omdat ze bestuurservaring heeft op lokaal niveau, staats- en landelijk niveau. Haar campagne belooft zich te zullen richten op hervorming van het gevangenis- en migratiestelsel, gezondheidszorg voor alle Amerikanen en het verlagen van levensonderhoud voor middenklassers. Donaties van politieke bewegingen uit het bedrijfsleven zal ze weigeren, beloofde de senator. Haar campagneslogan is “for the people”.

Dreamers

Harris heeft een verleden als openbaar aanklager in San Francisco, voor ze namens haar thuisstaat in 2016 senator werd. Ze is een van de meer zichtbare Democraten in de Senaat, door haar houding tegenover Republikeinse collega’s en de regering van president Donald Trump. Ze maakt zich onder meer hard voor de groep migranten die in de VS bekendstaat als Dreamers: zij die als kinderen illegaal naar het land kwamen.

Tijdens de hoorzittingen rondom de benoeming van opperrechter Brett Kavanaugh noemde ze de president op Twitter een “niet-aangeklaagde medesamenzweerder” bij federale misdrijven. Ze stemde tegen de benoeming van minister van Financiën Steve Mnuchin en was kritisch op die van voormalig minister van Justitie Jeff Sessions.

Harris houdt nog deze maand haar eerste verkiezingsbijeenkomst in de stad Oakland in Californië. Ondertussen houdt men in de Verenigde Staten er serieus rekening mee dat ze niet de laatste Democraat zal zijn die zich mengt in de race. Ook op de kandidatuur van haar collega-senators Cory Booker en Bernie Sanders wordt nog gerekend, net als die van voormalig vice-president Joe Biden