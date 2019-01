Schuurs en Middelkoop in tweede ronde Australian Open verslagen

De Nederlanders Demi Schuurs en Matwé Middelkoop zijn gestrand in de tweede ronde van de Australian Open. Het duo moest het in het gemengd dubbel opnemen tegen Abigail Spears (Verenigde Staten) en Juan Sebastian Cabal (Colombia). Schuurs en Middelkoop verloren die wedstrijd maandag (Australische tijd) met 6-1, 6-2.

Het Nederlandse tweetal kwam ook uit op het dubbelspel tijdens de grand slam in Melbourne. Ze kwamen beide niet verder dan de eerste ronde. Schuurs speelde met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands. Middelkoop vormde bij de mannen een team met Robin Haase.

Vierde ronde enkelspel

In het mannentoernooi werd maandag Alexander Zverev uitgeschakeld door de Canadees Milos Roanic: 1-6, 1-6, 6-7 (5). Bij de vrouwen heeft Naomi Osaka de kwartfinales bereikt. De winnaar van de US Open van september had zich als vierde geplaatst voor het toernooi van Melbourne. Ze won maandag in een spannende driesetter van Anastasia Sevastova uit Letland: 2-6, 6-3, 6-4.

Er staat nog een spannende wedstrijd gepland in de vierde ronde: Simona Halep (nu nummer één op de wereldranglijst) treft zevenvoudig winnares van de Australian Open Serena Williams, voor een plek in de kwartfinales.