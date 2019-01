Scholier reageert op confrontatie met inheemse Amerikaan

Nick Sandmann, de scholier uit Kentucky die zaterdag in het nieuws kwam door een veelbesproken video waarop hij oog in oog stond met een inheemse Amerikaan, heeft zondagavond in een verklaring zijn eigen versie van de gebeurtenissen verteld. Sandmann probeerde de situatie naar eigen zeggen juist te deëscaleren. Hij zou ook niet degene zijn geweest die de confrontatie opzocht.

Op het geruchtmakende filmpje is te zien hoe Sandmann minutenlang tegenover de 64-jarige Nathan Phillips staat. De jongen, die met zijn katholieke school in Washington DC was om mee te lopen in een protestmars tegen abortus, kijkt de trommelende man lachend aan. Andere scholieren staan joelend en lachend om de twee heen. Sandmann en veel van zijn medescholieren dragen het bij Trump-supporters populaire ‘Make America Great Again’-petje.

Op sociale media ontstond ophef over de houding van Sandmann tegenover de Vietnamveteraan Phillips. De jongen zou zich schuldig hebben gemaakt aan belediging van en racisme tegenover inheemse Amerikanen. Het bisdom in Kentucky bood zijn excuses aan.

Sandmann zegt nu dat hij helemaal niet provoceerde. Het incident begon volgens hem toen een groepje Afro-Amerikaanse religieuze demonstranten, dat niets te maken had met de scholieren of de inheemse Amerikanen, beledigingen begon te roepen naar Sandmann en zijn klasgenoten. Videobeelden laten zien dat de scholieren inderdaad werden uitgemaakt voor “racisten” en “incestkinderen”. Om de verwensingen te overstemmen, begonnen de jongeren hun schoollied te zingen.

‘Geen gekke bekken’

Na een paar minuten, schrijft Sandmann, verscheen een aantal inheems-Amerikaanse demonstranten. Ze sloegen op trommels en baanden zich een weg door de groep scholieren. Phillips bleef volgens Sandmann plotseling staan. “Hij keek me aan en kwam voor me staan, centimeters verwijderd van mijn gezicht.” Sandmann zegt dat hij “bewegingsloos en rustig” bleef om te zorgen dat de boel niet uit de hand liep. “Ik trok geen gekke bekken. Ik lachte wel, om hem te laten weten dat ik niet boos zou worden.”

Sandmann zegt dat hij en zijn familie sinds zaterdag haatmails en doodsbedreigingen hebben ontvangen. “Ik ben stomverbaasd dat zo veel mensen iets geloven dat niet is gebeurd”, schrijft hij. “Dat wij racistische leuzen riepen of ons racistisch opstelden tegenover Afro-Amerikanen of inheemse Amerikanen. Ik heb dat niet gedaan, en heb ook geen klasgenoten gezien die dat deden.”

De lezing van Sandmann wordt ondersteund door uitspraken van Phillips, die afgelopen weekend tegen CNN en The New York Times zei dat hij zelf op de scholieren was afgelopen. Hij wilde voorkomen dat er een gewelddadige confrontatie tussen de - overwegend witte - scholieren en de Afro-Amerikaanse demonstranten zou ontstaan. Phillips heeft echter ook gezegd dat Sandmann “voor hem kwam staan” en dat hij “geen kant op kon”.