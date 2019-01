Rebellengroep ELN claimt bomaanslag Bogotá

De radicaal-linkse rebellenbeweging ELN heeft maandag de bomaanslag op de politieacademie in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá opgeëist. In een verklaring op hun website noemen de rebellen de aanslag waarbij 21 mensen om het leven kwamen een legitieme oorlogsdaad.

De aanlag vond vorige week plaats binnen de poorten van de politieacademie waar op dat moment een ceremonie aan de gang was voor jonge cadetten. De aanslagpleger stuurde een bestelwagen het terrein op en bracht die tot ontploffing. Zelf kwam hij daarbij om. De aanslag was de dodelijkste in Bogotá sinds 2003. 68 mensen raakten gewond.

Volgens de ELN is de politieacademie een “militair complex”, waar mensen “worden opgeleid om [...] actief deel te nemen aan de oorlog”. De ELN voert al sinds de jaren zestig oorlog tegen de Colombiaanse regering.

Vredesonderhandelingen gestopt

De ELN roept in zijn verklaring ook president Ivan Duque op weer terug te komen naar de onderhandelingstafel. Duque schortte twee weken geleden de sinds 2017 lopende vredesbesprekingen met de guerillabeweging op. Dat besluit was niet alleen ingegeven door de aanslag van vorige week, maar ook door de dodelijke aanval op een politiebureau vorig jaar.

Het Colombiaanse ministerie van Defensie zei vorige week al zeker te weten dat de ELN achter de aanslag zat. President Duque sprak toen van een “verachtelijke daad”.

In de zomer van 2017 kidnapte de ELN tv-presentator Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender. Zij waren voor opnames van het programma Spoorloos in Colombia, en begaven zich in op het territorium van de strijdgroep. Na zes dagen lieten de rebellen Bolt en Follender weer vrij.