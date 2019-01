Peuter en tiener gewond bij schietpartij Helmond

Bij een schietpartij in het centrum van Helmond zijn maandagmiddag een meisje van twee en een meisje van vijftien jaar oud gewond geraakt. De politie meldt op Twitter dat het gaat om onschuldige omstanders. Een paar honderd meter van waar de schietpartij plaatsvond, is een verdachte is aangehouden.

Het meisje van twee zat bij haar moeder achterop de fiets en werd geraakt in haar been. De tiener van vijftien fietste door de straat en raakte gewond aan haar arm. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

Bij het incident in de Molenstraat is op een auto geschoten. Dat voertuig is in de straat achtergelaten met de achterruit eruit. De inzittenden zijn gevlucht. Een andere auto, een Opel Astra, reed hard weg. Die werd een halve kilometer verderop gevonden in de Wolfstraat. Ook de inzittenden van deze auto zijn gevlucht.

Een politiehelikopter is ingezet. De Molenstraat is afgesloten voor onderzoek.