‘Op mijn werk is iedereen supergelukkig’

in

‘De eerste keer dat ik Amsterdam Centraal uitliep en de lichtjes en de mensen zag wist ik: op een dag móét ik hier wonen. Het leek onmogelijk, maar nu heb ik een appartement in de Jordaan en kijk ik uit op een gracht.

„Ik ben software engineer bij een ontwerpstudio. Als ochtendritueel zet ik thuis elektronische muziek aan die me blij maakt. Daarna ga ik op mijn elektrische step naar kantoor, ik begin rond half negen. Het is een jong bedrijf, iedereen is supergelukkig. Mensen nemen hun honden mee naar kantoor en meer dan de helft van mijn collega’s is veganist. Duurzaamheid is bij ons belangrijk, twee maanden geleden hebben we bomen geplant in het bos en als kerstcadeau mocht iedereen twee planten uitzoeken, het begin van mijn collectie.

„Hiervoor werkte ik drie jaar bij start-ups, ik maakte dagen van negen tot negen. Zodra ik thuiskwam ging ik naar bed, de balans tussen werk en privé was slecht. Ik werk nu veertig uur per week en in ruil voor één avonddienst mag ik de andere dagen om vier uur naar huis. Wel moet ik altijd bereikbaar zijn in mijn vrije tijd, omdat ik de enige op kantoor ben met mijn functie.

„Mijn motto is: uitgedaagd worden is het nieuwe druk zijn. Als je aan iemand vraagt hoe het gaat, is ‘druk’ het standaardantwoord. Ik zeg liever dat ik altijd iets nieuws probeer, zodat ik blijf groeien.”

uit

‘Als mijn salaris is gestort, betaal ik in één keer al mijn vaste lasten. Wat ik over heb verdeel ik over mijn spaar-, pin- en onlinerekeningen. Die laatste is voor vliegtickets, Airbnb en het bestellen van kleding. Technologie is mijn guilty pleasure. Ik heb de laatste iPhone en mijn step kostte 450 euro. Onnodige aankopen, maar ik bedenk voor mezelf een excuus.

„Vlak voordat ik ging studeren sloeg de economische crisis toe in Spanje. Daarvoor ging het iedereen voor de wind, nu waren mensen aan het overleven. Ik wist dat ik voor een goede toekomst hard moest werken. Met het Erasmusprogramma kwam ik naar Nederland, ik woon hier nu zeven jaar.

„Als expat is mijn sociale leven erg belangrijk. Hoe langer ik hier woon, hoe meer mijn vrienden als familie worden, je deelt de goede én slechte momenten. Is iemand ziek, dan help je elkaar, onze echte families zijn ver weg.

„Ik hou van etentjes en uitgaan, dan trek ik een jurk aan en doe een pruik op. Ook maak ik video’s met mijn vrienden, we rennen over straat en spelen het vertraagd af met een dramatische soundtrack. Af en toe doe ik modellenwerk en produceer ik muziek, ik vind het belangrijk om creatief bezig te zijn. Verder ga ik eens per maand een weekendje weg, naar een land in de buurt of een mediterrane bestemming. Wat ik over vijf jaar doe? Ik heb geen idee, technologie verandert elke maand.”