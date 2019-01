Na het klimaat zorgt nu het kinderpardon voor onenigheid

PARDON? I: De coalitie kraakt als het eerste natuurijs. Het dit weekend gelanceerde voorstel van CDA en D66 voor een nieuw, ruimer kinderpardon betekent vooral voor het CDA een ongekende draai, schrijven Floor Boon en Petra de Koning vandaag. Tot nu toe pleitte de partij juist fel voor handhaving. Maar onder de achterban groeide de onvrede over die harde koers al langer. Er was de documentaire van Tim Hofman. Vorige maand verscheen een wetenschappelijke nota, dit weekend door het CDA aangehaald, die wijst op de stress waarmee kinderen kampen door uitzetting. En het ‘kerkasiel’ in de Haagse Bethelkerk hield de kwestie levend. Bovendien moest het CDA toezien hoe de ChristenUnie zich wél raad wist met hun standpunt: die partij was vanaf het begin pleitbezorger van het kinderpardon in de coalitie en sprak daarmee ook een deel van de achterban van het CDA aan. Met een partijcongres (over drie weken) op komst, besloot de partijtop de interne onenigheid niet uit te stellen.

Pardon? II: De ChristenUnie werd niet bij het voorstel van CDA en D66 betrokken, maar doet er vandaag een schepje bovenop. De regering moet nú stoppen met verdere uitzettingen, aldus CU-Kamerlid Joël Voordewind. “CDA en D66 hebben verwachtingen gewekt bij de asielgezinnen. Dan kunnen we niet mensen gaan uitzetten en dat straks blijkt dat zij eigenlijk onder het soepeler pardon zouden vallen.” Klein probleem: de VVD wil van niets weten, laat Malik Azmani zuinigjes merken in Trouw. “Wij gaan er vanuit dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd.”

Pardon? III: Vorige week maandag liep het wekelijkse overleg tussen de coalitiepartijen al flink uit door onenigheid over het klimaatakkoord, maar het is de vraag of de partijen er vandaag sneller uit komen. Het kerkasiel in de Bethelkerk, daar is een onafgebroken kerkdienst aan de gang om een gezin uit Armenië voor uitzetting te behoeden, gaat ondertussen onverminderd door. Maar zeker van een goede uitkomst is de gemeenschap allerminst.

PARTIJTJE: Bij de PvdA wordt weer gelachen, zag NRC-redacteur Mark Lievisse Adriaanse op het partijcongres in Den Bosch. Deels omdat congressen tegenwoordig vooral leuk moeten zijn - een trend bij meer partijen. Geen diepgaande discussie over de partijkoers, wél Eurovisie Karaoke. Deels ook omdat de partij er iets beter voor staat: een plusje in de peilingen. Partijleider Lodewijk Asscher hekelde de ‘kibbelcoalitie’, nadat hij in een interview in de Volkskrant al had gewaarschuwd dat “zekerheid een luxegoed voor de elite” dreigt te worden. Zekerheid, zekerheid: waar kennen we dat van?

BAUDET ZKT. BOER I: Forum voor Democratie boort in een jaar met – minstens – twee verkiezingen een nieuwe achterban aan: de agrarische sector. Op een beurs in Berlijn sprak partijleider Thierry Baudet zich uit voor het belang van de Nederlandse landbouw, al bleef het vooral bij lovende woorden. “Wat is er mooier dan een Nederlands boerenlandschap? Dát mis ik in de stad.” Minstens zo opvallend is de nieuwe adviseur en sympathisant die in Berlijn aan Baudets zijde meeliep: Henk Bleker. De oud-partijvoorzitter van het CDA heeft grote twijfels over de koers van de christen-democraten.

Baudet zkt. boer II: Bleker en Baudet leerden elkaar een aantal maanden geleden kennen op het Binnenhof, toen Bleker vergezeld van twee koeien demonstreerde voor de vee-export. Overigens tipte Bleker de FvD-leider anderhalf jaar geleden al eens als premier, maar destijds kon hij nog op minder enthousiasme rekenen.

POPULARITEITSWEDSTRIJD: Werkt die bombastische campagnestrategie van de VVD nu wel of niet? Volgens een peiling van Maurice de Hond zakte fractievoorzitter Klaas Dijkhoff sinds september weg op de lijst van meest betrouwbare politici, van nummer één naar nummer zeven op de lijst. Oud-campagnestrateeg Jan Driessen stelde in WNL op Zondag dan weer dat premier Rutte met zijn eerdere ‘geregisseerde uitspraken’ “in Nederland het populisme tot staan heeft gebracht”.

WAT WIJ LEZEN: Een kritische lezing van het rapport van de commissie-Remkes, die het parlementair stelsel moet versterken. De commissie heeft helemaal geen oog voor Europa, schrijven een lector en een hoogleraar op de opiniepagina’s. Dit weekend lazen we al ‘het briefje terug’ van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan Claudia de Breij, die vorige week de prille vriendschap tussen de twee verbrak vanwege Van der Staaijs handtekening onder de Nashville-verklaring.

QUOTE VAN DE DAG:

“Omdat ik een eed heb afgelegd voor mijn achterban. En omdat ik positieve mailtjes krijg van PVV-stemmers die óók voor het kinderpardon zijn.”

Shirley Soenjoto, raadslid in Purmerend, legt uit waarom ze ondanks een scheuring binnen de partij haar fractie daar tóch onder de PVV-titel voortzet.

