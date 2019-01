Minder treinen vanwege verwachte sneeuw

Vanwege de verwachte sneeuwval rijden dinsdag minder treinen. Het KNMI heeft dinsdag voor grote delen van het land code geel afgekondigd, omdat de sneeuwval gladheid kan veroorzaken. De ANWB verwacht dat de overlast voor de ochtendspits mee zal vallen, maar rekent wel op vertragingen.

Door de aangepaste dienstregeling zetten de NS en spoorbeheerder ProRail minder treinen in dan normaal, schrijven de twee bedrijven maandagmiddag. Treinen zullen morgen iedere dertig minuten vertrekken in plaats van ieder kwartier. Daardoor heeft de NS ruimte om “eventuele problemen op het spoor snel op te lossen”.

De NS zet daarnaast extra medewerkers in. Reizigers moeten vooral tijdens de spits rekening houden met langere reistijden of drukte. ProRail en NS hebben de afgelopen dagen treinen behandeld met glycol, zodat het koude weer er minder vat op krijgt. “Zo voorkomen ProRail en NS dat brokken sneeuw en ijs tussen wissels vallen of de leidingen onder de trein beschadigen”, schrijven de bedrijven in een persbericht.

Code geel

Het KNMI voorspelt dat het dinsdagochtend rond acht uur begint te sneeuwen in het uiterste westen van Nederland. Halverwege de middag zal de sneeuwval zich over het hele land uitbreiden. Het KNMI verwacht een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter, mogelijk lokaal iets meer. Voor grote delen van het land is code geel afgekondigd, dat zal duren tot het einde van woensdagochtend.

In de loop van dinsdagmiddag zal het stoppen met sneeuwen, maar kan het lokaal glad blijven door sneeuwresten, waarschuwt het KNMI. Ook zullen natte delen van het wegdek mogelijk bevriezen.

ANWB: normale ochtendspits

ANWB verwacht dinsdagochtend een normale ochtendspits, omdat de sneeuwval pas aan het eind van de spits Nederland zal bereiken. Als de sneeuw eerder valt dan verwacht, zal de verkeershinder toenemen.

De avondspits zal wel last hebben van de sneeuwval, maar een verkeerschaos wordt niet verwacht, stelt Heleen de Geest van ANWB Verkeersinformatie. Als de sneeuw volgens verwachtingen grotendeels overdag valt is er ruim tijd om te strooien. Rond Arnhem en Utrecht zal het verkeer ‘s avonds de meeste hinder ondervinden, omdat het daar tijdens de spits nog zal sneeuwen.

De ANWB Wegenwacht had het maandag vanwege de vorst al wel drukker dan normaal. Op een doorsnee winterse dag krijgt de Wegenwacht zo’n vierduizend meldingen. De verwachting is dat hulpverleners maandag uiteindelijk zo’n zesduizend keer moeten uitrukken, vooral voor accuproblemen en vastgevroren handremmen. De ANWB adviseert automobilisten zich warm aan te kleden en een deken mee te nemen, omdat in geval van pech wachttijden op kunnen lopen.