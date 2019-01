Nederland wil nieuwe migranten op Sea-Watch 3 niet helpen

Nederland weigert nieuwe migranten over te nemen die reddingsschip Sea-Watch 3, varend onder Nederlandse vlag, zaterdag ten noorden van Libië op de Middellandse Zee heeft opgepikt. Dat laat staatssecretaris Mark Harbers (Veiligheid en Justitie, VVD) weten aan NRC.

De kapitein van de Sea-Watch 3 vroeg Nederland afgelopen weekeinde een haven te zoeken waar hij de 47 migranten aan land kan brengen. Staatssecretaris Harbers weigert dat. „Ik heb kennis genomen van de situatie waarin de Sea-Watch 3 zich op eigen initiatief andermaal heeft gemanoeuvreerd. Het is nu aan de kapitein om in de nabijheid een veilige haven te vinden voor ontscheping”, aldus Harbers in een reactie via e-mail.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef de staatssecretaris vorige week dat Nederland „in principe” geen migranten meer zal overnemen van schepen van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch. Volgens Harbers zou Nederland sowieso geen migranten meer opnemen van reddingsschepen in de Middellandse Zee, zolang er geen zicht is op een permanent Europees systeem voor herverdeling. Die lijn lijkt hij nu te willen volgen.

Plicht

Een woordvoerder van Sea-Watch zegt dat Nederland als vlaggenstaat de plicht heeft een oplossing voor de geredde migranten te vinden. In de Kamerbrief stelt Harbers dat het niet om een verplichting gaat, maar slechts om een ‘richtlijn’ van de Internationale Maritieme Organisatie.

Desondanks nam Nederland eind december wel het voortouw bij de herverdeling van 32 migranten die de Sea-Watch 3 half december uit zee had gered. Ze werden verdeeld over acht EU-landen, waarbij Nederland zes migranten overnam.

Lees ook: Wij doen hier op volle zee onze plicht, nu Rutte aan wal nog

Deze migranten waren afkomstig uit Afrikaanse landen en werden op Malta aan land gebracht. De eilandstaat maakte daarna bekend niet nogmaals reddingsschepen toe te zullen laten. De Sea-Watch 3 bevindt zich nu van de Europese landen het dichtst bij de Italiaanse wateren, maar dat land wil geen toegang verlenen. Het is de vraag wie zich over de herverdeling ontfermt nu vlaggenstaat Nederland weigert te helpen.

Elders op de Middellandse Zee kwamen volgens de Verenigde Naties afgelopen weekend zeker 170 mensen om het leven bij een poging Europa te bereiken. Op zondag ging de Sea-Watch 3 op weg naar ongeveer 100 migranten aan boord van een boot ten noorden van het Libische Misrata die in de problemen was geraakt. Uiteindelijk werd de redding uitgevoerd door een vrachtschip dat onder de vlag van Sierra Leone vaart. Dit schip zette vervolgens koers naar Libië, waar het de migranten vermoedelijk aan land heeft gebracht. Volgens Sea Watch is hiermee sprake van een illegale ‘push-back’, omdat mensen die claimen gevlucht te zijn uit een bepaald land daar niet direct naar mogen worden teruggestuurd. Onbekend is welk land het vrachtschip de opdracht heeft gegeven naar Libië te varen.