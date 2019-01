Meer dan honderd doden bij aanval Talibaan in Afghanistan

Bij een zelfmoordaanslag van de Talibaan op een legerbasis in het oosten van Afghanistan zijn maandag ruim honderd militairen omgekomen. Het precieze dodental is nog onduidelijk, maar een bron bij het Afghaanse ministerie van Defensie zegt tegen persbureau Reuters dat de aanval misschien wel 126 levens heeft geëist.

De doden vielen bij de ontploffing van een bomauto die het terrein op was gereden van de basis in de provincie Wardak, even ten westen van de hoofdstad Kabul. Het zou gaan om een Humvee, een legervoertuig van Amerikaanse makelij, die de Talibaan buit hadden gemaakt op het Afghaanse leger. Met het zwaar gepantserde voertuig konden de aanvallers zich dwars door een controlepost rammen. De terroristen hadden volgens de provinciale autoriteiten de beschikking over nog een bomwagen, maar die werd op tijd ontdekt en ontmanteld.

Het leger schoot daarnaast twee met geweren bewapende strijders dood. De mannen waren na de explosie de basis op gerend, waar ze op militairen begonnen te schieten.

Dagelijkse aanslagen

De Talibaan eisten de aanslag al snel op. De afgelopen maanden pleegt de radicaal-islamitische terreurbeweging bijna dagelijks aanslagen, in een poging de door het Westen gesteunde Afghaanse regering omver te werpen. Talibaanstrijders hebben nu de helft van het Afghaanse grondgebied in handen. President Ashraf Ghani liet vorig jaar weten dat er sinds 2015 al 28.000 Afghaanse militairen en politieagenten door geweld zijn omgekomen.

Maandag begon in Qatar opmerkelijk genoeg ook een nieuwe gespreksronde tussen de Verenigde Staten en de Talibaan. De twee partijen voeren vredesbesprekingen die een einde moeten maken aan de al ruim zeventien jaar durende oorlog in Afghanistan. Het overleg vindt plaats met enige onderbrekingen: eerder deze maand zegden de Talibaan nog een nieuwe gespreksronde af. De terreurgroep wil niet dat de Afghaanse regering meedoet aan de besprekingen.