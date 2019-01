IMF ziet wereldeconomie dit jaar verder vertragen

De wereldeconomie verliest dit jaar meer vaart. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds deze maandag bij een tussentijdse aanpassing van zijn prognoses voor de internationale economie.

Met name de eurozone doet het dit jaar minder goed dan in oktober vorig jaar nog werd gedacht, toen de vorige raming werd gepubliceerd. Van de Duitse economie wordt in 2019 nog maar 1,3 procent economische groei verwacht, 0,6 procentpunt minder dan het IMF in oktober voorzag. Zwaar weegt met name de invloed van strengere emissiestandaards, na het ‘sjoemelschandaal’ met dieselemissies. Ook de Italiaanse economische groei is afgewaardeerd, met 0,4 procentpunt, tot nog maar 0,6 procent in 2019. Voor de gehele eurozone resteert een groei van 1,6 procent, die in 2020 moet aantrekken naar 1,7 procent. Kleinere landen als Nederland worden in deze tussentijdse ramingen van het IMF nooit apart behandeld.

Wereldeconomie zakt terug

Afgezien van kleine plussen voor Japan, India en Brazilië staan weinig landen en gebieden er in 2019 beter voor dan het IMF in oktober verwachtte. De wereldeconomie, die in 2017 nog met 3,8 procent groeide en vorig jaar met 3,7 procent, zakt in 2019 terug naar een groei van 3,5 procent om pas volgend jaar weer licht op te veren naar 3,6 procent.

Volgens het IMF wegen spanningen in de handelspolitiek nog steeds zwaar, ondanks lopend overleg tussen de Verenigde Staten en China. De dreiging van meer en hogere invoertarieven kan andere risico’s voor de wereldeconomie versterken. Het IMF noemt daarbij een Brexit zonder deal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, en een verder vertragen van de economie groei van China. Maandag bleek dat de Chinese economie in 2018 met 6,6 procent groeide, en dat is het laagste cijfer sinds de dip vlak na de Lehman-crisis van 2008. Voor 2019 en 2020 verwacht het IMF dat de Chinese economie met 6,2 procent groeit, Die prognose is overigens niet veranderd sinds oktober.

Het IMF noemt ook de hoge schulden van zowel overheden als bedrijven en burgers. Vorige week stelde het International Institute of Finance, de internationale denktank van de bancaire sector, dat de schulden wereldwijd een record hebben bereikt van 244.000 miljard dollar, of 318 procent van het mondiale bruto binnenlands product.

Opvallend in de prognoses van het IMF is dat de verwachting van rentestijging op de geldmarkt licht is teruggeschroefd. In de Verenigde Staten heeft de centrale bank, de Federal Reserve, al laten doorschemeren het tempo van verdere renteverhogingen in 2019 terug te schroeven. Het IMF heeft zijn verwachting van de rente op dollars dan ook met 0,2 procentpunt verlaagd naar 3,2 procent in 2019. Ook de verwachte geldmarktrente op euro’s is licht teruggeschroefd, met 0,1 procentpunt naar 0,3 procent. Dat kan betekenen dat het Fonds verwacht dat de Europese Centrale Bank haar rentes dit jaar niet, of later, zal opschroeven. De ECB heeft laten doorschemeren dat die rentestappen op zijn vroegst na de komende zomer komen.