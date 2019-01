Genieten van goed vlees is geen misdaad

Ik heb respect voor de keuze om geen of minder vlees te eten. Tegelijkertijd hecht ik wel aan eerlijke argumenten en heb ik een hekel aan stemmingmakerij. Het pleidooi van NRC-redacteur Derk Walters voor veganisme vorige week (Ik zie, ik zie, wat ik eerst niet zag, 12/1), suggereert dat de veehouderij een grote wantoestand is waarin dierenbeulen actief zijn. Maar geen enkel weldenkend mens betwijfelt dat je respect moet hebben voor de intrinsieke waarde van een dier en dat je het goed moet verzorgen; ook veehouders en slachters niet. We weten dat in het verleden onder grote prijsdruk vanuit de consumenten de grenzen van een verantwoorde dierhouderij zijn opgezocht. In Nederland is dat tij al lang gekeerd en terecht schroeven we de standaard welzijnseisen voor landbouwdieren in hoog tempo op. Daarnaast zijn er boeren die met extra aandacht voor welzijn en natuur hun producten tegen een iets hogere prijs proberen te verkopen. Maar de markt van consumenten die zich druk maken over de herkomst van hun voedsel is klein.

Walters kwam tot de conclusie dat vlees eten niet in de haak is nadat hij langer had nagedacht over het ‘restvlees’ dat in kroketten zit. Wat is er mis met kroketten? Het zou pas respectloos naar het dier zijn, om het te doden om zijn vlees en dat vervolgens te verspillen. Prima juist dat alle onderdelen van het dier worden benut, tot zelfs de laatste restjes.

Walters spreekt over afschuwelijke filmpjes die hij heeft gezien van slachthuizen. Sterven en slachten is niet mooi om te zien, nooit. Zeker niet voor mensen die ver van de natuur af staan en zich verzetten tegen de gedachte dat die natuur niet maakbaar is. Meer dan driekwart van alle jonge vogeltjes in de natuur sterft in het eerste seizoen. We creëren verschillende beelden van natuur, gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren en verliezen de realiteit soms uit het oog. Maar een boer die dagelijks met vee omgaat geniet van gezonde, tevreden dieren. Daarin verschilt hij niet van iemand op driehoog achter, die gek is op zijn kat, of van een vogelspotter die graag mooie vogels ziet.

Kiloknallers zijn voor niemand goed. Geen vlees eten kan een prima keuze zijn, maar genieten van goed vlees is geen misdaad.